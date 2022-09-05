Гороскоп с 5 по 11 сентября 2022

Овен

Типичные Овны будут поглощены амбивалентными ситуациями, которые вдруг появятся в их жизни. Каким образом нужно поступить? Как будет развиваться ситуация? Овны почувствуют несвойственную им нерешительность и колебания. Отсутствие решения может быть связано с тем, что существуют две диаметрально противоположные точки зрения, и Овны не готовы принять ни одну из них. Многим Овнам всю неделю придется скрывать свои чувства или подавлять их, избегая дисбаланса и выплеска эмоций. Для принятия правильного решения Овнам просто необходимо эмоциональное равновесие, но попав в капкан сомнений, с решением можно и опоздать.

Телец

Тельцы рискуют утратить свой обычный самоконтроль, впасть в неконтролируемые страсти и эмоции. Там, где нужно надавить на педаль тормоза, Тельцы начнут давить на газ, и — наоборот. К чему это может привести, сказать сложно. Каждая ситуация проиграется очень индивидуально для каждого представителя этого знака. Неблагоприятны на текущей неделе поездки и путешествия — по возможности, их лучше отложить на более благоприятный период, который уже не за горами. Негативное воздействие окружающих людей Тельцы тоже ощутят, особенно, со стороны родственников. И здесь уместной для Тельцов будет рекомендация пересмотреть некоторые семейные традиции или установки на предмет актуальности и уместности в существующих на сегодняшний день реалиях.

Близнецы

У Близнецов текущая неделя будет достаточно благоприятной и позитивной, особенно в плане достижений результатов. Важные и радостные известия, успешные деловые поездки, перспективные начинания. И все это — на виду у окружающих, которые отметят активность и удачливость Близнецов. Масса комплиментов, благодарностей или вознаграждений не заставят себя ждать. Особенно популярны будут те представители Близнецов, которые не пойдут на „позорный компромисс“, а будут добиваться именно безоговорочной победы. Важно только не „забронзоветь“ и не зазнаться после такого явного триумфа.

Рак