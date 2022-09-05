Гороскоп с 5 по 11 сентября 2022
Среди астрологических событий с 5 по 11 сентября стоит отдельно отметить полнолуние, которое произойдет 10 сентября в созвездии Девы. В этот день стоит обратить внимание на свои сны, но не с точки зрения предвестников событий, а с точки зрения выявления наших скрытых способностей, талантов или возможностей. Стоит запомнить и записать сон, а потом проанализировать его на предмет информации о своем потенциале, о котором мы можем даже не догадываться.
Овен
Типичные Овны будут поглощены амбивалентными ситуациями, которые вдруг появятся в их жизни. Каким образом нужно поступить? Как будет развиваться ситуация? Овны почувствуют несвойственную им нерешительность и колебания. Отсутствие решения может быть связано с тем, что существуют две диаметрально противоположные точки зрения, и Овны не готовы принять ни одну из них. Многим Овнам всю неделю придется скрывать свои чувства или подавлять их, избегая дисбаланса и выплеска эмоций. Для принятия правильного решения Овнам просто необходимо эмоциональное равновесие, но попав в капкан сомнений, с решением можно и опоздать.
Телец
Тельцы рискуют утратить свой обычный самоконтроль, впасть в неконтролируемые страсти и эмоции. Там, где нужно надавить на педаль тормоза, Тельцы начнут давить на газ, и — наоборот. К чему это может привести, сказать сложно. Каждая ситуация проиграется очень индивидуально для каждого представителя этого знака. Неблагоприятны на текущей неделе поездки и путешествия — по возможности, их лучше отложить на более благоприятный период, который уже не за горами. Негативное воздействие окружающих людей Тельцы тоже ощутят, особенно, со стороны родственников. И здесь уместной для Тельцов будет рекомендация пересмотреть некоторые семейные традиции или установки на предмет актуальности и уместности в существующих на сегодняшний день реалиях.
Близнецы
У Близнецов текущая неделя будет достаточно благоприятной и позитивной, особенно в плане достижений результатов. Важные и радостные известия, успешные деловые поездки, перспективные начинания. И все это — на виду у окружающих, которые отметят активность и удачливость Близнецов. Масса комплиментов, благодарностей или вознаграждений не заставят себя ждать. Особенно популярны будут те представители Близнецов, которые не пойдут на „позорный компромисс“, а будут добиваться именно безоговорочной победы. Важно только не „забронзоветь“ и не зазнаться после такого явного триумфа.
Рак
Раки столкнутся с разрушением своих старых иллюзий и прошлым принятием желаемого за действительное. Обвинять тут никого не стоит, кроме себя. Особенно пострадают Раки, привыкшие „сливаться с объектом своих желаний“, эмоционально отождествлять себя с любимым человеком. Отсюда — ощущение несправедливости, претензии, подавленность. Совет тут один — не „душите“ своих близких заботой и любовью, не доказывайте и не предъявляйте претензий. Большинство ситуаций Раки создали сами, поддавшись самообману, поэтому свое внимание необходимо направить на себя, проанализировать свои чувства и сделать правильные выводы. Некоторые типичные Раки столкнутся в этот период с эмоционально неуравновешенными женщинами или сплетнями о себе, что немного выведет из равновесия и заставит задуматься об изменении некоторых своих жизненных установок.
Лев
У Львов есть все шансы на этой неделе избавиться от своих зависимостей, как физических, так и эмоциональных. Кое-кто избавится от страхов и иллюзий, а кто-то — от влияния подавляющей личности, ситуации или слабости. Многие Львы благополучно закроют свои долги или кредиты, уволятся с нелюбимой работы, освободятся от тяжелых обязательств. В отношениях тоже наступит ясность — любовные треугольники будут разрушены, созависимые отношения перестанут быть таковыми. Некоторые типичные Львы наберутся смелости и посмотрят в лицо своей тени, перестав подавлять ее и проецировать на окружающих. Ощущение освобождения и легкости особенно будет ощущаться в конце недели, наполняя Львов энергией и счастьем.
Дева
Девам неделя принесет столкновения со сложностями из-за нарушений своих обещаний или обязательств. Придется нести ответственность за когда-то примененные нечестные методы или хитрости. Довольно жесткие уроки вряд ли доставят удовольствие Девам. Но тем представителям этого знака, кто способен сделать правильные и честные выводы, способен хотя бы попытаться исправить свои не совсем порядочные поступки, предоставится возможность реабилитироваться и смягчить удар от кармического „бумеранга“. Некоторые Девы столкнутся с ситуациями в правовом поле и будут вынуждены обратиться за юридической консультацией. Зато здоровье Девам хлопот не доставит, а усиленный интерес со стороны противоположного пола частично компенсирует эмоциональную нестабильность в эту непростую для Дев неделю.
Весы
Весы на этой неделе рискуют последовать неверному совету и оказаться в проигрыше. Причем совет будет исходить от авторитетного для Весов лица, но желаемого результата так и не принесет. Весы-руководители могут быть втянуты в проекты, для реализации которых может не хватить их профессионализма и управленческого ресурса. Поэтому необходимо трезво оценивать свои возможности и силы, и не поддаваться на соблазнительные, на первый взгляд, перспективы. У многих Весов будет искушение пойти против правил, проявив в полной мере свою эксцентричность. Вряд ли это принесет желаемый результат. В выигрыше будут те представители Весов, кто критически отнесется к любым советам, трезво оценит свои ресурсы и будет придерживаться традиционных манер поведения.
Скорпион
Прогноз для Скорпионов на эту неделю сходен с прогнозом для Львов. Скорпионы получат возможность выбора в ситуациях, связанных с работой, финансами и отношениями. Сублимация своей теневой стороны проявится в творчестве, открытии новых способностей. Некоторые Скорпионы выйдут из отношений на почве несовпадения сексуального темперамента, не отрицая свои желания и потребности в интимной сфере. Освобождение от обязательств, долгов, кредитов, зависимостей, возможность взять под контроль свои ранее неконтролируемые эмоции, благоприятно скажутся на психологическом и физическом состоянии Скорпионов. Окружающие быстро заметят изменения во внешности и энергетике, и Скорпионы начнут получать восторженные оценки и внимание к себе больше обычного.
Стрелец
Благоприятные тенденции предыдущей недели порадуют типичных Стрельцов и на текущей. Ощущение того, что кто-то или что-то „ведёт“ Стрельцов, помогая и направляя, давая подсказки и знаки, будет присуще практически всем представителям этого знака. Стрельцы воодушевленно строят планы, погружаются в творчество, искусство, получают удовольствие от общения и взаимодействия с окружающими. Признание талантов, повышение популярности, известности ожидает практически всех типичных Стрельцов. Надо лишь правильно использовать это благоприятное время для реализации всего задуманного. Те Стрельцы, что когда-то оказали бескорыстную помощь или сделали благое дело, получат вознаграждение от Вселенной за это. Состоящие в отношениях Стрельцы будут наслаждаться гармонией со своей второй половинкой, а пока одинокие — имеют все шансы эту половинку встретить.
Козерог
Козероги будут поглощены проблемами, связанными с друзьями и дружбой. И далеко не все свои благие намерения по этим сферам Козерогам удастся реализовать. Работающим Козерогам в полной мере придется столкнуться с непоследовательностью своего руководителя, которое приведет к ослаблению бизнеса в перспективе. Руководители-Козероги встретят скрытое противодействие со стороны своих подчиненных, устроившим „подковерные“ игры. Вероломство, нарушение обещаний и откровенное вранье — тоже не исключены.
Совет Козерогам один — умерить свои амбиции и не брать на себя лишнюю ответственность, но при этом последовательно и спокойно продвигать и даже навязывать свои ценности и требования. Состоящие в отношениях Козероги столкнутся с проявлением ревности и требовательности со стороны своих любимых, погасить которые можно, используя сильные качества этого земного знака — твердость, спокойную уверенность, последовательность и настойчивость.
Водолей
Водолеям необходимо навести порядок в своих делах, чтобы в полной мере ощутить все благоприятные тенденции текущей недели. Финансовый успех, неожиданные подарки, приятные приобретения, везение в сложных ситуациях заставит Водолеев ощутить „привалившее“ счастье и порадоваться ему от свей души. И счастье это будет очень спокойным, стабильным и упорядоченным. Особенно хорошо будет Водолеям, совесть которых чиста, а умение разумно распоряжаться подарками судьбы и жизненными благами — на высоком уровне. Многие Водолеи воспользуется своей открывшейся способностью обращать ситуации в свою пользу. А благоприятные возможности или перемены к лучшему ощутят все представители этого знака.
Рыбы
Рыбам предстоит позитивная неделя с точки зрения реализации своих замыслов. Почти все запущенные или отложенные дела удастся „довести до ума“, ситуации прояснить, а планы воплотить. Кстати, не без помощи покровительства более сильной и влиятельной личности. Большинство Рыб столкнется с посещением и взаимодействием общественных или правовых организаций, юридическими делами и административными структурами. Есть основания считать, что во все дела будет внесена полная ясность, и все ситуации будут развиваться логично и по правилам. Энергия Рыб будет на высоком уровне, а внутренняя собранность и дисциплина сослужит им очень хорошую службу. Подтверждение со стороны Вселенной в виде благоприятных знаков — главный указатель того, что Рыбы двигаются в верном направлении.