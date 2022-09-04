Что делать, если лень одолела, но спортом заниматься нужно

Чаще всего мы пытаемся впихнуть тренировки в наш плотный график искусственным образом, просто потому что „надо“ и вроде как базовая рекомендация — заниматься 2-3 раза в неделю по часу. Но такой способ редко бывает успешным. Даже если вы все-таки запишете себе в расписание и какое-то время продержитесь, все равно мозг отыщет лазейку и найдется благовидный предлог пропустить раз, два и так далее.

Скорее всего, если вы не профессиональный спортсмен, тренировки — это не ваша основная задача в жизни, скорее, наоборот, они могут помочь вам быть более организованными, сконцентрированными и энергичными. Поэтому и нужно подстраивать тренировки под график, а не наоборот.

Первое, что нужно сделать, — открыть ежедневник и посмотреть, где в течение недели у вас есть „окошки“, в которые вы могли бы позаниматься. Причем не нужно сразу целиться в часовые тренировки 2-3 раза в неделю, ищите любые перерывы от 10-15 минут и больше.

Если график совсем уж плотный, попробуйте выделить время утром (чуть сдвинуть время подъема) или вечером. Также поищите время, потраченное на привычки, от которых вам хочется избавиться и которые можно заменить упражнениями. Например, 1-2 дня в неделю вместо ежевечернего просмотра сериала займитесь упражнениями или вместо двух утренних чашек кофе выпейте одну и сделайте несколько простых упражнений.

Какие это должны быть упражнения