Даже самые мягкие девушки могут стать резкими. Гороскоп на первую половину сентября

4 планеты находятся в собственных знаках и обладают большей силой - для нас это дает возможность более эффективных решений в областях, где в вашем гороскопе находятся эти знаки. Это дает больше целостности. В общем, можно сказать, что желания и решения приведут к более гармоничным действиям и, соответственно, событиям.

До 10 сентября страстная и общительная Венера теряет свои мягкие женские качества и становится недоступной холодной королевой. Желание быть на троне, осознание царственности, ощущение собственной важности - все это может привести к тому, что мы захотим повысить свою самооценку за счет отношений и контактов с противоположным полом. Даже самые мягкие и женственные девушки могут в эти дни стать резкими и лаконичными.

Любые творческие процессы будут проходить более эффективно. Если вы давно не знали, как, например, оформить комнату, то сейчас самое время этим заняться, обязательно придут необычные креативные решения!

Нам всем стоит задуматься: где именно в обществе я приношу пользу, какое у меня место в семье, в социуме? И всегда следует начинать с понимания собственной индивидуальности, ценности и неповторимости.

Сейчас отличное время для начала обучение, мы движемся к полнолунию и энергетика способствует начинаниям. Также будет желание делиться знаниями, поэтому любые начинания, связанные с образованием, очень хороши в начале месяца.

Хочу выделить несколько ярких дней в первой половине месяца.