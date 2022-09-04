Детская книга от „А“ до „Я“: эстонская писательница написала, почему нужно сортировать отходы

Через приключенческую историю книга рассказывает, почему важно сортировать отходы, и что можно делать в дальнейшем с правильно сортированными отходами.

„Я написала книгу, чтобы напомнить детям и самой себе, почему так важно беречь нашу природу, не создавать много мусора и как можно дольше использовать имеющиеся вещи, – отметила автор книги детская писательница Кятлин Вайнола. – Я думаю, что предлагаемый у нас выбор детских книг можно было бы разнообразить: кроме приключений, фэнтези и сказок, у ребёнка на столе для чтения могут быть также умные книги – образовательные и обучающие. Среда, в которой мы живём, не воспринимается как нечто само собой разумеющееся, и каждый из нас, даже совсем маленький ребёнок, может сделать для неё что-то полезное“.

По словам члена правления предприятия Eesti Pakendiringlus Альдера Харкманна, научить детей сортировать отходы намного легче, чем взрослых. „Дети интересуются новыми и увлекательными вещами, они заботятся о природе и окружающей их среде, и они с удовольствием сортируют отходы с самого раннего возраста – только дайте им такую возможность! Цель этой книги заключается в том, чтобы через увлекательную приключенческую историю дать детям знания о том, почему нужно сортировать отходы, что происходит с сортированными отходами в дальнейшем, и что происходит с ними дальше, если их не сортировать.

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О книге

10-летние Эллен и Эйк – великие изобретатели, интересующиеся наукой. Когда их класс конструировал роботов, они создали робота SodiBot, который помогает делать уборку и даже правильно сортирует мусор. И вот пришло время представить робота на всеобщее обозрение. Однако, когда дети приходят в школу, оказывается, что вместо SodiBot в сумке находится нечто другое. Теперь Эллен и Эйк становятся детективами и приступают к спасению SodiBot. Начинается приключение, которое сначала приводит к соседке, затем к контейнеру с упаковками, мусоровозу и на станцию по переработке отходов. Среди прочего, читатель узнаёт, что такое вторичное использование отходов (рециклинг) и вторичная переработка упаковок, что делать с образующимися дома бытовыми отходами, и что происходит со всеми яблочными огрызками, пакетами из-под сока и старой одеждой.