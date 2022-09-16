Эстонский гастроэнтеролог Анастасия Недбальская рассказала, каким простым вещам люди не придают значения и в итоге оказываются в больнице

О чем пойдет речь:

Высокий уровень ожирения в Эстонии - у каждого третьего лишний вес (см. Такой уровень ожирения мы наблюдаем в Эстонии впервые. Это нам дорого обойдется). Что делать?

Ожирение печени может быть и у худых людей.

Почему физическая нагрузка на работе не засчитывается и нужно ходить на тренировки?

Есть ли разница - съесть пончик утром или перед сном?

Сколько процентов на тарелке должны составлять овощи?

Нужно ли исключить лактозу и глютен?

Почему люди не хотят поверить в то, что у них имеется лишний вес и что это опасно для здоровья?

Почему о плохом состоянии печени мы не подозреваем до того момента, когда уже поздно?

Обязателен ли плотный завтрак?

Отрыжка и метеоризм в порядке вещей?

Существует ли полезная доза алкоголя?

Помогает ли водка при простуде?

Почему у женщины быстрее происходит разрушение печени?

Можно ли есть огурцы и помидоры вместе?

Нужно ли делать тесты на непереносимость продуктов?

Мы своим образом жизни способствуем диабету, а не наоборот.

Чем опасны безлактозные продукты?

Что делать при синдроме раздраженного кишечника?

Часто ли заходят к гастроэнтерологам веганы?

Что лучше вообще никогда не есть? Самый вредный продукт.

Советы, как не испытать стресс при переходе к правильному питанию.

Последние два года тема ожирения и лишнего веса стала особенно актуальна, все сидели дома из-за коронавируса, особенно подростки. По работе гастроэнтерологов особенно заметно, что проблемы лишнего веса только усилились.

Люди недостаточно мобильны, мало двигаются, много едят, особенно фастфуда. Если в организме мало клетчатки, то лишний вес накапливается, особенно висцеральный жир.

Надо ли ходить на чекапы или проверки здоровья, если у человека ничего не болит? Если никаких внешних признаков нет, то предположить, что с печенью что-то не в порядке, сложно. Но если пациент набирает вес, можно предугадать, с какими проблемами он столкнется в будущем. Пока сам человек не поймет, что ему нужна помощь, потому что у него, например, зависимость от алкоголя, делать анализы бессмысленно.