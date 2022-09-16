Эстонский гастроэнтеролог Анастасия Недбальская рассказала, каким простым вещам люди не придают значения и в итоге оказываются в больнице
С этой осени на RusDelfi стартовал новый проект „О чем не говорят мужчины“. Не стесняющаяся прямых вопросов ведущая Алина Захарова приглашает на встречи в кафе эстонских женщин-специалистов из сферы здоровья и красоты, которые делятся советами, лайфхаками и интересными историями. Девушки очень талантливы, горят своим делом и определенно знают, о чем говорят. Специально для зрителей RusDelfi лучшие специалисты, без сложных формулировок, с легкой подачей и юмором, расскажут самую интересную информацию, за которую им на приемах клиенты платят большие деньги.
Героиня сегодняшнего выпуска гастроэнтеролог Анастасия Недбальская откровенно рассказала об опасных сторонах вегетарианства и бодипозитива, поделилась историями клиентов и назвала самый вредный продукт. Большинство людей, к сожалению, ведут неправильный образ жизни, мало двигаются и плохо питаются, но считают, что это нормально, так как в их окружении тоже все так делают. Почему нужно бить тревогу уже сейчас и стоит ли провериться у врача-гастроэнтеролога даже тем людям, у кого нет видимых симптомов? Смотрите больше в содержательном и полезном интервью!
О чем пойдет речь:
Высокий уровень ожирения в Эстонии - у каждого третьего лишний вес (см. Такой уровень ожирения мы наблюдаем в Эстонии впервые. Это нам дорого обойдется). Что делать?
Ожирение печени может быть и у худых людей.
Почему физическая нагрузка на работе не засчитывается и нужно ходить на тренировки?
Есть ли разница - съесть пончик утром или перед сном?
Сколько процентов на тарелке должны составлять овощи?
Нужно ли исключить лактозу и глютен?
Почему люди не хотят поверить в то, что у них имеется лишний вес и что это опасно для здоровья?
Почему о плохом состоянии печени мы не подозреваем до того момента, когда уже поздно?
Обязателен ли плотный завтрак?
Отрыжка и метеоризм в порядке вещей?
Существует ли полезная доза алкоголя?
Помогает ли водка при простуде?
Почему у женщины быстрее происходит разрушение печени?
Можно ли есть огурцы и помидоры вместе?
Нужно ли делать тесты на непереносимость продуктов?
Мы своим образом жизни способствуем диабету, а не наоборот.
Чем опасны безлактозные продукты?
Что делать при синдроме раздраженного кишечника?
Часто ли заходят к гастроэнтерологам веганы?
Что лучше вообще никогда не есть? Самый вредный продукт.
Советы, как не испытать стресс при переходе к правильному питанию.
Последние два года тема ожирения и лишнего веса стала особенно актуальна, все сидели дома из-за коронавируса, особенно подростки. По работе гастроэнтерологов особенно заметно, что проблемы лишнего веса только усилились.
Люди недостаточно мобильны, мало двигаются, много едят, особенно фастфуда. Если в организме мало клетчатки, то лишний вес накапливается, особенно висцеральный жир.
Надо ли ходить на чекапы или проверки здоровья, если у человека ничего не болит? Если никаких внешних признаков нет, то предположить, что с печенью что-то не в порядке, сложно. Но если пациент набирает вес, можно предугадать, с какими проблемами он столкнется в будущем. Пока сам человек не поймет, что ему нужна помощь, потому что у него, например, зависимость от алкоголя, делать анализы бессмысленно.
Отдельно гастроэнтеролог затронула тему алкоголя. Существует мнение, что красное вино идет даже на пользу, однако Недбальская сразу сказала, что это миф. „В каком состоянии человек употребляет алкоголь, такое состояние он и усиливает“, - заявила специалист. Если это тревога и кажется, что после бокала вина становится легче в психологическом смысле, то после того, как действие алкоголя закончилось, тревога только усиливается. У женщин опьянение и разрушение печени вследствие употребления алкоголя начинается раньше. Также фактом является то, что алкоголь влияет на детородную функцию у женщин и на потенцию у мужчин. Так что чем меньше люди будут пить, тем лучше.
Еще одной актуальной темой стали тесты на непереносимость продуктов. По словам гастроэнтеролога, клинического значения такие тесты не имеют. Как и что лечить, исходя из них, специалисты не знают. Если человек ест много хлебобулочных изделий, тесты покажут, что у него много антител к глютену. С какими-то заболеваниями это не связано. Другое дело - тесты на непереносимость лактозы или глютена, которые могут показать проблемы с пищеварением. По последним данным, около 20% жителей Скандинавии не переносят лактозу, это довольно большой показатель. Но если взять Италию, то там лактозу не переносят до 100% жителей. Примечателен еще тот факт, что даже в молочных продуктах, не содержащих лактозу, содержится очень много сахара. Что касается глютена, то целиакией, или непереносимостью этого белка, болеют только 2% населения.
Главный совет, который можно дать всем, кто еще не следит за своим питанием, - побольше клетчатки, поменьше трансжиров, например, фастфуда, например, картофеля-фри, где картофеля как такого нет. Побольше движения, салатов, немного мяса, исключительно для получения железа, но упор лучше делать на птицу.