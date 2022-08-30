Любовь во время войны: пара беженцев из Украины встретилась в Пярну благодаря Департаменту социального страхования

„Любовь нечаянно нагрянет... Жизнь продолжается несмотря на все ужасы войны. Наш пярнуский инфопункт навестили Любовь и Женя, чтобы сказать слова благодарности работникам, а заодно сообщить, что подали заявление и их свадьба состоится уже через месяц.



Влюбленные впервые встретились в марте, прибыв из Украины в Эстонию, судьбоносное событие состоялось именно в центре по приёму беженцев в Пярну. Взаимное влечение они почувствовали сразу же. Впрочем, в одном месте временного размещения их не поселили, но их настолько тянуло друг к другу, что они решили пожениться.



Хотя Департамент социального страхования не оказывает услуг по знакомству для пар, но так отрадно, что мы неожиданно сыграли такую роль“.