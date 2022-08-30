Посмотрите, как одной из крупнейших в Эстонии сетей розничной торговли удается удерживать низкие цены на продукты питания даже при дорогом электричестве

Например, во всех отремонтированных за последние три года или новых магазинах в Эстонии Maxima внедрила экологические системы с более широкими возможностями рекуперации тепла, чем раньше. „На человеческом языке это означает, что остаточное тепло здания можно использовать либо для нагрева воды для бытовых нужд, либо направить в вентиляцию с целью отопления“. Даже за счет этого можно дополнительно снизить энергозатраты!

Даже в небольших домашних магазинах формата X, которых в Эстонии насчитывается 58, уже в 2018 году начали переходить на холодильное оборудование на основе системы водяной цепи, которое, как и оборудование на основе CO2, является более экологичными, а также помогает снижать энергозатраты.

В отличие от старого оборудования, которое выделяет тысячи эквивалентов CO2, холодильное оборудование на основе CO2 производит минимальные выбросы. При этом оно более экономичное, чем старое холодильное оборудование, что снижает затраты на электроэнергию на 10%. Такое холодильное оборудование на основе CO2 на данный момент используется уже во всех супер- и гипермаркетах Maxima, то есть в магазинах XX и XXX в Эстонии, которых всего 25.

Знаете ли вы, что около половины затрат на электроэнергию продуктового магазина часто приходится на холодильники, в которых хранятся товары как в торговом зале, так и в подсобных помещениях? „Поэтому пять лет назад наш магазин Maxima XXX в Хааберсти в Таллинне был первым магазином концерна Maxima во всей Балтии, где стали использовать холодильное оборудование на основе CO2.

Хотя, когда вы кладете в корзину сыр, молоко или мясо, вы, вероятно, не обращаете внимания на то, какие холодильники и холодильные прилавки помогают поддерживать работу магазина и обеспечивают поддержание нужной температуры продуктов, но как для розничной сети, так и для кошелька потребителя, имеется заметная разницу, какое холодильное оборудование используется в магазине.

Как и в домах по всей Эстонии, электроэнергия составляет значительную часть ежедневных расходов продуктовых магазинов. Поскольку постоянно высокие цены на электроэнергию могут начать оказывать большое влияние на ежедневные расходы крупных сетей розничной торговли, Maxima Eesti в течение последних пяти лет искала пути снижения расходов на электроэнергию и взятия их под контроль. Ведь, в конце концов, от этого зависят и цены на продукты в магазине!

Светодиодные светильники скоро появятся в еще большем количестве магазинов

Наряду с этим, Maxima Eesti стала использовать в торговых залах тех же магазинов значительно более экологичное светодиодное освещение. „В настоящее время оно имеется примерно в десяти магазинах Maxima по всей Эстонии, а в ближайшие несколько месяцев количество этих магазинов увеличится до более чем 30, что составит более трети магазинов розничной сети в Эстонии“.

В начале этого года Maxima стала предпринимать еще более решительные шаги по взятию затрат на электроэнергию под контроль. Более долгосрочные и краткосрочные мероприятия будут способствовать достижению этой цели в течение всего года. „Например, в первом полугодии этого года климатические системы в наших магазинах были перенастроены в соответствии с нормативными температурами торговых помещений так, чтобы температура на складах была 18 градусов, а в торговом зале – 19 градусов.

К концу года Maxima еще больше оптимизирует температуру в магазинах в Эстонии и часы работы различных климатических систем, поскольку это заметно влияет на затраты на электроэнергию розничной сети“. Кроме того, системы центрального отопления 83 магазинов Maxima в летний период были отключены, но в жаркую погоду помещения проветривались и охлаждались.

Выключает в ночное время освещение холодильников и рекламных щитов, а также фонарей на парковках

Уже на протяжении некоторого времени торговая сеть оставляет включенным на ночь в торговых залах своих магазинов только эвакуационное освещение, освещение холодильников и морозильников выключается, а для обеспечения стабильной температуры шторы холодильников на ночь закрываются. Одна из крупнейших торговых сетей Эстонии также начала уменьшать уличное освещение своих магазинов. Например, в определенные часы ночи гаснет освещение на парковке магазинов Maxima.

Поскольку многие рекламные щиты в магазинах Maxima в настоящее время работают на светодиодах, торговая сеть решила не выключать их на несколько часов ночью, так как расходы не так велики. Однако в последние недели высоких цен на электроэнергию компания использовала это как краткосрочную меру энергосбережения.

Наряду с этим, у одной из крупнейших розничных сетей Эстонии есть еще несколько других планов по дальнейшему снижению затрат на электроэнергию в будущем. От всех этих шагов выигрывают окружающая среда, сама компания и все те жители Эстонии, которые посещают магазины Maxima каждый день в поисках самой выгодной корзины покупок в Эстонии. Ознакомьтесь с последними льготными предложениями в еженедельном каталоге для клиентов и сделайте свой следующий поход за покупками в Maxima с умом!