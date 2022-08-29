Ребенок идет в первый класс. Что должен знать и уметь будущий первоклассник?

Но давайте честно: чем лучше школу мы нашли для своего ребенка, тем больше шансов, что все его будущие одноклассники уже умеют все вышеперечисленное, а также немного говорят по-гречески и на латыни. Даже самому умному и сообразительному ребенку будет тяжело в классе, где все знают и умеют больше, чем он. Поэтому ниже — примерный список того, что школы — не требуют, но ждут! — от будущих первоклассников.

Математика

Ребенок должен считать от одного до 20 и обратно, складывать и вычитать числа в пределах десяти, сравнивать числа из первого десятка, решать задачи в одно действие (у Маши два яблока, а у Пети три, сколько у них всего яблок?) и рисовать простые фигуры — квадрат, круг, треугольник.

Русский язык

От первоклашки ждут умения читать по слогам, он должен различать звуки, делить слова на слоги и ставить ударение. Если ребенок в дополнение к этому умеет пересказывать текст из пяти – шести предложений и составлять короткие рассказы по картинкам, то это очень поможет ему в учебе.

Психологическая зрелость

Важно, чтобы ребенок умел правильно держать ручку, рассказывать о себе и своей семье, различать времена года. Знать виды домашних и диких животных и уметь отличать одних от других, знать базовые правила поведения на дорогах. Важно, чтобы он умел общаться со сверстниками, спокойно сидеть за партой и не стеснялся обращаться за помощью к учителю. Последнее в списке, но не по важности — умение полностью самостоятельно одеваться (включая обувь), и самостоятельно ходить в туалет в общественном месте.

Физическая зрелость

У ребенка должна быть развита мелкая моторика достаточно для того, чтобы рисовать, раскрашивать и вырезать из бумаги по контуру. Крупная моторика — чтобы прыгать на одной ножке.

Звучит так, будто школа хочет, чтобы родители привели ей готового ребенка, который уже отлично усвоил всю программу первого класса! Чаще всего это действительно так — и чем сильнее школа, тем выше требования.

Мы этим не согласны, но — см. выше про реальный мир. Выход, который нам кажется максимально комфортным для ребенка (и даже полезным!) — мягко подготовить ребенка к школе, заранее научить всему тому, что ему потребуется на уроках. Лучше всего начинать в пять лет, за два года до школы, чтобы учиться в спокойном темпе, в игре и без давления. Стоит попробовать какую-нибудь онлайн-школу, чтобы ребенок воспринимал занятия как игру, а не как обязанность.