Что нужно делать, если вы застали своего партнера за сексуальной перепиской с кем-то другим?

Кто-то может возразить, что секстинг — это просто признак того, что вы человек и развлекаетесь. Это не значит, что вы на самом деле собираетесь заняться сексом с другим человеком — так что в этом такого? Но эту точку зрения не разделяет большинство людей, которые требуют от своего партнера обязательности и честности.

Секстинг становится все более популярным среди взрослых и может быть забавным способом улучшить сексуальную жизнь со своим постоянным партнером. Исследование 2015 года, проведенное компанией Way We Are Now, показало, что более половины молодых людей в возрасте 16-34 лет заявили, что отправка сексуальных или кокетливых сообщений и фотографий положительно влияет на их отношения. Но так же, как технологии могут укрепить наши отношения, они несут в себе и риски. Одно исследование, проведенное в Канаде, показало, что 75 процентов людей, отправлявших сексуальные сообщения, делали это в контексте отношений, а 12 процентов делали это в отношениях, в которых произошла измена.