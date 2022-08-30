30.08.2022, 19:46
Что нужно делать, если вы застали своего партнера за сексуальной перепиской с кем-то другим?
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Если вы обнаружили, что ваш любимый человек посылает сексуальные сообщения кому-то еще, это, вероятно, ужасное чувство. Особенно если вы все это время думали, что отношения складываются хорошо. Чувство шока и предательства, вероятно, заставит вас задавать много вопросов себе и своему партнеру. Но действительно ли секстинг является изменой?
Кто-то может возразить, что секстинг — это просто признак того, что вы человек и развлекаетесь. Это не значит, что вы на самом деле собираетесь заняться сексом с другим человеком — так что в этом такого? Но эту точку зрения не разделяет большинство людей, которые требуют от своего партнера обязательности и честности.