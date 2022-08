Что нужно делать, если вы застали своего партнера за сексуальной перепиской с кем-то другим?

Секстинг становится все более популярным среди взрослых и может быть забавным способом улучшить сексуальную жизнь со своим постоянным партнером. Исследование 2015 года, проведенное компанией Way We Are Now, показало, что более половины молодых людей в возрасте 16-34 лет заявили, что отправка сексуальных или кокетливых сообщений и фотографий положительно влияет на их отношения. Но так же, как технологии могут укрепить наши отношения, они несут в себе и риски. Одно исследование, проведенное в Канаде, показало, что 75 процентов людей, отправлявших сексуальные сообщения, делали это в контексте отношений, а 12 процентов делали это в отношениях, в которых произошла измена.