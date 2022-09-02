МУЖСКИЕ СЛЕЗЫ | Эстонские мужчины рассказали, какие наряды на женщинах особенно завораживают, а какие можно было бы спрятать в шкафу

Вы думали, что для того, чтобы выделиться, нужно надеть ультрамини, супервысокие каблуки или кружевное боди? Оказывается, все совсем наоборот! Если бы можно было навсегда спрятать что-то в шкафу, какой предмет противоположный пол не задумываясь спрятал бы? А что их особенно привлекает? Сейчас узнаем!