02.09.2022, 19:43
МУЖСКИЕ СЛЕЗЫ | Эстонские мужчины рассказали, какие наряды на женщинах особенно завораживают, а какие можно было бы спрятать в шкафу
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Женщинам нравится экспериментировать с различными трендами, одеждой и фасонами - просто чтобы повеселиться самим. Но что думают обо всем этом мужчины?
Вы думали, что для того, чтобы выделиться, нужно надеть ультрамини, супервысокие каблуки или кружевное боди? Оказывается, все совсем наоборот! Если бы можно было навсегда спрятать что-то в шкафу, какой предмет противоположный пол не задумываясь спрятал бы? А что их особенно привлекает? Сейчас узнаем!