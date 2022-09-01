Астролог: наилучшего начала учебного года астрологически сложно представить - я искренне завидую первоклассникам!

В этом году Юпитер, отвечающий за мудрость, высшие вечные моральные принципы первого сентября находиться практически напротив Меркурия. Это значит, что нынешние принципы передачи информации будут пересмотрены, возможно, будут введены новые формы обучения и реформирована система передачи знаний.

В этом учебном году есть шанс, что статус учителя для учеников станет более значимым, что к учителям будут относится не как к Википедии по определенному предмету а видеть и уважать именно личность Учителя, владеющего Знаниями. Также есть хороший показатель для увеличения зарплаты учителей.

Есть возможность осознания, особенно для старшеклассников, что для того, чтобы получить знания, нужно стать именно учеником, быть открытым к тому, что передает учитель, ценить и уважать своих наставников. Конечно, многое можно прочесть в книге, но без общения с Учителем, знания не оживают.

Я искренне завидую первоклассникам! Потому что их новый период в жизни начинается в четверг, день которому покровительствует мудрый Юпитер, и в год, когда Юпитер, раз в 12 лет, зашел в свой знак! Луна набирает силу и благоприятна для начинаний. Наилучшего начала учебного года астрологически сложно представить!

А для будущих выпускников хорошо уже на первое сентября решить куда именно вы хотите поступить, — планеты благоволят исполнению желаний в сфере обучения, но без наших усилий и намерений результат будет совсем другим.

И, конечно, для всех, независимо от возраста, важно никогда не прекращать учиться! Это не только прекрасная пилюля от Альцгеймера, но и возможность открывать для себя новые горизонты, удивляться, расти и находить ответы на самые сложные вопросы!

Дорогие Учителя! Поздравляю Вас с началом учебного года! Желаю терпения, энтузиазма и вдохновения в работе! Дорогие Ученики! Желаю интересного и насыщенного нового учебного года, будьте любознательны! Без учеников не будет учителей, мы нужны друг другу, чтобы развиваться и открывать в себе новые грани! С первым сентября!