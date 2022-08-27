Проблемы с потенцией у мужчин: какие причины могут ее вызвать и как с ней справиться

Во-первых, это головной мозг – в нем формируется сексуальное влечение, или либидо, запускающее процесс эрекции. Либидо же базируется на двух основаниях: уровне половых гормонов и влиянии окружающей среды. В формировании сексуального влечения участвует тестостерон, эстрадиол, гормоны щитовидной железы, серотонин, дофамин и пролактин. Причиной эректильной дисфункции на стадии центральной нервной системы может стать гормональный дисбаланс либо стресс, вызванный внешними обстоятельствами.

Вторая система, определяющая качество эрекции – нервная, потому что сигнал из головного мозга к половому члену передается по нервам. Причем иннервация (связь нервов с центральной нервной системой) достаточно сложна. В ней участвуют чувствительные волокна, волокна вегетативной (парасимпатической и симпатической) нервной системы. Совокупность их действий инициирует и поддерживает эрекцию. Поэтому патология нервной ткани, которая может проявляться в виде периферической нейропатии – например, у пациентов с сахарным диабетом, с травмами спинного мозга, радикулитом, или перенесенным COVID-19 – может приводить к нарушениям эрекции.

Третья система, которая обеспечивает эрекцию – сосудистая. Когда сигнал из головы приходит к половому члену, сосуды должны расшириться. Кровоснабжение пениса достаточно богатое: обычно шесть артерий нагнетают кровь плюс работают вены, по которым эта кровь оттекает. Любые заболевания, ведущие к снижению реактивности сосудистой ткани (например, атеросклероз и дислипидемия), а также курение как фактор риска – на первом месте в диагностике эректильной дисфункции.