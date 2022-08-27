Проблемы с потенцией у мужчин: какие причины могут ее вызвать и как с ней справиться
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Причины эректильной дисфункции
Пр словам уролога-андролога и кандидата медицинских наук Сергея Боголюбова, можно выделить четыре основные причины импотенции у мужчин по числу систем, которые участвуют в процессе формирования эрекции:
Во-первых, это головной мозг – в нем формируется сексуальное влечение, или либидо, запускающее процесс эрекции. Либидо же базируется на двух основаниях: уровне половых гормонов и влиянии окружающей среды. В формировании сексуального влечения участвует тестостерон, эстрадиол, гормоны щитовидной железы, серотонин, дофамин и пролактин. Причиной эректильной дисфункции на стадии центральной нервной системы может стать гормональный дисбаланс либо стресс, вызванный внешними обстоятельствами.
Вторая система, определяющая качество эрекции – нервная, потому что сигнал из головного мозга к половому члену передается по нервам. Причем иннервация (связь нервов с центральной нервной системой) достаточно сложна. В ней участвуют чувствительные волокна, волокна вегетативной (парасимпатической и симпатической) нервной системы. Совокупность их действий инициирует и поддерживает эрекцию. Поэтому патология нервной ткани, которая может проявляться в виде периферической нейропатии – например, у пациентов с сахарным диабетом, с травмами спинного мозга, радикулитом, или перенесенным COVID-19 – может приводить к нарушениям эрекции.
Третья система, которая обеспечивает эрекцию – сосудистая. Когда сигнал из головы приходит к половому члену, сосуды должны расшириться. Кровоснабжение пениса достаточно богатое: обычно шесть артерий нагнетают кровь плюс работают вены, по которым эта кровь оттекает. Любые заболевания, ведущие к снижению реактивности сосудистой ткани (например, атеросклероз и дислипидемия), а также курение как фактор риска – на первом месте в диагностике эректильной дисфункции.
Четвертый фактор, от которого зависит эрекция – это уровень тестостерона, основного гормона, который держит под контролем и моделирует эрекцию, начиная с формирования либидо. Тестостерон управляет выработкой оксида азота, а также различными медиаторами нервной ткани в половом члене и таким образом обеспечивает все уровни эрекции у мужчин.
Какие симптомы сигнализируют об эректильной дисфункции
снижение или отсутствие полового влечения у мужчины,
вялость пениса и ослабление эрекции во время полового акта,
отсутствие утренней эрекции (она должна наблюдаться в 70-80% случаев при утреннем пробуждении)
неспособность контролировать эякуляцию,
сниженная чувствительность полового органа.
О диагностике эректильной дисфункции можно прочитать тут.