Подходите с умом – делайте яблочное варенье и начинку для пирога одновременно!
Одним из ярких моментов ранней осени является время сбора яблок, а эти ценные фрукты можно заготовить на зиму разными способами. Классическим способом сохранить их обычно является яблочное варенье или сок, которыми приятно будет полакомиться в холодную зимнюю погоду.
Если у вас дома нет яблони, не отчаивайтесь – прилавок свежих фруктов Maxima предлагает большой выбор яблок по доступным ценам – от местных яблок до импортных сортов, таких как Golden Delicious, Idared и Jonagold.
Рауно Саар, шеф-повар Maxima Meistrite Kvaliteet, рекомендует приготовить начинку для яблочного пирога, которую можно использовать и в качестве варенья. Это очень хитрый прием, позволяющий приготовить осенью варенье, которое подойдет и для использования в качестве начинки яблочного пирога. Кисло-сладкий яблочный вкус и ароматы корицы и мускатного ореха помогают раскрыть все лучшие качества яблок, а если вы используете предварительно выпеченное песочное или слоеное тесто от Eesti Pagar, то яблочный пирог можно испечь играючи. Просто и выгодно!
Этот вид начинки для яблочного пирога также является хорошим подарком, который можно взять в гости качестве угощения, также его можно положить и в рождественский подарок. Вкусовые впечатления гарантированы!
Вам понадобится
1,5 кг очищенных и нарезанных яблок (для лучшего результата можно использовать несколько разных сортов яблок)
600 г сахара для варенья (обязательно используйте сахар для варенья, иначе начинка будет жидкой)
2 чайные ложки корицы (всегда можно добавить больше)
половина чайной ложки молотого мускатного ореха
300 мл воды
600 мл яблочного сока (по возможности домашнего)
120 мл лимонного сока (обязательно используйте свежевыжатый сок)
Рецепт
Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте подходящими ломтиками. Сбрызните сверху небольшим количеством лимонного сока, чтобы яблоки не потемнели. Не используйте ту часть сока, которая написана в рецепте.
Вскипятите в кастрюле воду и опустите яблоки в кипящую воду примерно на 1 минуту. Делайте это в несколько заходов, иначе вы рискуете слишком разварить яблоки. Отложите бланшированные яблоки в сторону.
Сварите начинку, для этого:
Взвесьте все ингредиенты, кроме лимонного сока, и доведите их до кипения, тщательно помешивая. Варите на медленном огне, пока смесь не начнет густеть, при этом тщательно помешивая. Когда смесь достаточно загустеет, в последнюю очередь добавьте лимонный сок. Варите еще примерно 1 минуту, одновременно тщательно помешивая.
Добавьте в начинку бланшированные яблоки, аккуратно перемешайте и держите состав горячим.
Наполните стерилизованные банки начинкой и сразу закройте крышкой. Закрытые банки разместите в кипящей воде и варите 25 минут, кастрюлю накройте крышкой.
Поставьте банки остывать на поверхность, накрытую полотенцем. Имейте в виду, что для охлаждения может потребоваться до 12 часов.
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