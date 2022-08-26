Maxima
26.08.2022, 08:25

Подходите с умом – делайте яблочное варенье и начинку для пирога одновременно!

 
ФОТО: Maxima

Одним из ярких моментов ранней осени является время сбора яблок, а эти ценные фрукты можно заготовить на зиму разными способами. Классическим способом сохранить их обычно является яблочное варенье или сок, которыми приятно будет полакомиться в холодную зимнюю погоду.

Если у вас дома нет яблони, не отчаивайтесь – прилавок свежих фруктов Maxima предлагает большой выбор яблок по доступным ценам – от местных яблок до импортных сортов, таких как Golden Delicious, Idared и Jonagold.

Рауно Саар, шеф-повар Maxima Meistrite Kvaliteet, рекомендует приготовить начинку для яблочного пирога, которую можно использовать и в качестве варенья. Это очень хитрый прием, позволяющий приготовить осенью варенье, которое подойдет и для использования в качестве начинки яблочного пирога. Кисло-сладкий яблочный вкус и ароматы корицы и мускатного ореха помогают раскрыть все лучшие качества яблок, а если вы используете предварительно выпеченное песочное или слоеное тесто от Eesti Pagar, то яблочный пирог можно испечь играючи. Просто и выгодно!

Этот вид начинки для яблочного пирога также является хорошим подарком, который можно взять в гости качестве угощения, также его можно положить и в рождественский подарок. Вкусовые впечатления гарантированы!

Вам понадобится

  • 1,5 кг очищенных и нарезанных яблок (для лучшего результата можно использовать несколько разных сортов яблок)

  • 600 г сахара для варенья (обязательно используйте сахар для варенья, иначе начинка будет жидкой)

  • 2 чайные ложки корицы (всегда можно добавить больше)

  • половина чайной ложки молотого мускатного ореха

  • 300 мл воды

  • 600 мл яблочного сока (по возможности домашнего)

  • 120 мл лимонного сока (обязательно используйте свежевыжатый сок)

Рецепт

Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте подходящими ломтиками. Сбрызните сверху небольшим количеством лимонного сока, чтобы яблоки не потемнели. Не используйте ту часть сока, которая написана в рецепте.

Вскипятите в кастрюле воду и опустите яблоки в кипящую воду примерно на 1 минуту. Делайте это в несколько заходов, иначе вы рискуете слишком разварить яблоки. Отложите бланшированные яблоки в сторону.

Сварите начинку, для этого:

  • Взвесьте все ингредиенты, кроме лимонного сока, и доведите их до кипения, тщательно помешивая. Варите на медленном огне, пока смесь не начнет густеть, при этом тщательно помешивая. Когда смесь достаточно загустеет, в последнюю очередь добавьте лимонный сок. Варите еще примерно 1 минуту, одновременно тщательно помешивая.

  • Добавьте в начинку бланшированные яблоки, аккуратно перемешайте и держите состав горячим.

  • Наполните стерилизованные банки начинкой и сразу закройте крышкой. Закрытые банки разместите в кипящей воде и варите 25 минут, кастрюлю накройте крышкой.

  • Поставьте банки остывать на поверхность, накрытую полотенцем. Имейте в виду, что для охлаждения может потребоваться до 12 часов.

Все необходимое сырье, аксессуары для выпечки и заготовки можно найти в магазине Maxima, при этом по-прежнему по низкой цене Maxima.



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