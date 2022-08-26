Как еще в ресторане понять, что он плох в постели: 5 признаков ужасного любовника

Но, по мнению сексолога и эксперта по языку тела Аннабель Найт, которого цитирует The Voice mag, разобраться в „качестве“ любовника можно по тому, как он держит себя в ресторане во время вашей первой встречи. Вот как ведет себя во время ужина парень, воспоминания о сексе с которым могут стать худшими в твоей жизни.



Слишком торопится

У вас свидание, а он готов попросить счет еще до того, как ты взяла вилку? Кавалер глотает всё, почти не жуя и не разбирая вкуса? Запомни: те, кто торопится с едой, которая должна приносить удовольствие, будут вести себя так же во время секса.

Он осторожничает

„А есть у вас котлеты по-киевски? Всегда беру их!“ Казалось бы, что в этой фразе может насторожить? Но то, что ест человек, может раскрыть его характер. Если в меню всегда одно и то же, то постельный „ассортимент“, скорее всего, окажется скудным и не слишком возбуждающим. Разнообразие — это отличная приправа к жизни. Парень, который всегда проявляет осторожность, избегает пробовать что-то новое и ищет опору в рутине, вряд ли окажется хорошим любовником.

Много пьет

Пара бокалов вина — ожидаемая часть любого свидания. Многим людям алкоголь помогает успокоиться и лучше провести время. Но если твой новый знакомый прикладывается к стакану слишком часто, после встречи лучше поехать к себе, а не к нему домой. Спиртное — это убийца сексуального желания и друг эректильной дисфункции. К тому же что может быть хуже, чем запах пива в постели?

Хвастается „подвигами“

Человек, который сразу начинает рассказывать о своих победах и количестве любовниц, просто-напросто не уверен в себе. Рассчитывать, что во время секса он будет спокоен, раскован и заметит твои желания, не стоит. Все свои силы в кровати такой парень пустит на то, чтобы совладать с собственными комплексами, тебе же не достанется ни капли его внимания.

Торопится „перейти к делу“

Иными словами, к телу — разумеется, твоему. Если мужчина рассказывает, что не надо тянуть с сексом, и очень важно сразу понять, подходите ли вы друг другу, то это говорит о том, что его эмоциональный интеллект недостаточно развит. Взаимопонимание, симпатия и эмоциональная близость — ключ к счастливой, здоровой и полноценной сексуальной жизни, а те, кто этого не понимают, пустят и твою, и свою под откос!