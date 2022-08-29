Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022

Близнецы в очередной раз сделают попытку объять необъятное, рискуя упустить из вида свою главную цель. Проявление щедрости и расточительства могут сыграть с Близнецами злую шутку, пробив значительную дыру в бюджете. Часть планов придется отложить, а промежуточные результаты новых проектов не будут соответствовать ожиданиям. В конце недели ситуация начнет выравниваться, Близнецы возьмут себя в руки, сделают ревизию своих ресурсов и более организованно и ответственно продолжат реализацию своих проектов, не только профессиональных, но и личных, семейных.

Тельцы столкнутся с ощущением того, что их успеху и благополучию сейчас что-то мешает. И триумф не полный, и результаты не удовлетворяют. Из-за высоких требований к себе, а также из-за возросших потребностей Тельцам будет казаться, что достигнутые ими успехи — скромны и оставляют желать лучшего. Состоящие в отношениях Тельцы будут переживать по поводу обманутых надежд, а кто-то даже столкнется с фактом любовного треугольника, угасанием чувств и эмоций. Выход тут один — перестать ориентироваться на свои эмоции, подключая логику и разум. Именно они помогут объективно взглянуть на жизненные сложности и понять, что многие из этих самых сложностей очень сильно преувеличены самими Тельцами.

Ключевые слова для описания состояния Овнов в последние дни лета — „выход из положения“. Из сложных ситуаций, запутанных проблем, опасных перспектив и рисков. Целесообразное и дисциплинированное поведение Овнов сослужит им хорошую службу, а нетипичное для этого знака спокойствие и самообладание даст возможность „унести ноги“ оттуда, где слишком все запуталось. Овны будут внутренне готовы оставить позади все печали и взять курс на новые жизненные берега. Периоды стресса останутся в прошлом, и все начнет налаживаться в самом благоприятном для Овнов ключе.

Астрологические тенденции последних дней летнего месяца и начала осени будут аналогичны предыдущему периоду августа. Констелляция планет останется прежней (за исключением Марса, который окажется в секстиле с Юпитером 1 сентября). Это принесет нам энтузиазм в работе, желание и энергию для самовыражения, успех в материальной сфере. Активизируется интерес к спорту, политике, путешествиям, появится возможность улучшить свое финансовое положение за счет личной активности и инициативы. Некоторые из нас откроют в себе качества лидера или руководителя, пишет Marie Claire.

Весов ожидает очень благоприятная неделя, стабильная и спокойная. Семейная жизнь, работа, здоровье, материальная ситуация — все это будет удовлетворять Весов, крепко связывая с материальным миром и его проявлениями. Покупки, наведение порядка, создание уюта, хозяйственные заботы дадут Весам ощущение уверенности, благополучия и процветания. Здоровье Весов порадует, но не нужно забывать, что малоподвижный образ жизни на пользу Весам не пойдет. В этот период Весам особенно важно уделить внимание прогулкам на свежем воздухе, правильному питанию, достаточному сну и уходу за телом.

Девам неделя принесет подъем в делах, связанных с бизнесом или производством, карьерой. Они проявят самые лучшие свои деловые качества — компетентность, проницательность, умение управлять. Особенно благоприятен период для прирожденных лидеров-Дев, которые смогут решить практически любые проблемы с самым наилучшим результатом. Материальная сторона жизни тоже очень порадует Дев, они не только упрочат свое финансовое положение, но и позволят себе приятные и нужные приобретения. Опасность в этот период может представлять лишь переедание и злоупотребление алкогольными напитками, чего всеми силами следует избегать.

Львы начнут испытывать разочарование и охлаждение к своим предыдущим планам и стремлениям, которые они так яростно защищали и воплощали в жизнь. Волшебные сказки иллюзий — карьерных или любовных — станут вдруг эмоционально истощать огненных Львов, забирая намного больше, чем давая в ответ. „Смена власти“ в голове повлечет за собой смену одних забот другими. Расстанутся со своими прошлыми амбициями Львы с большой грустью, ибо делать из мухи слона Львам очень свойственно, как и при эмоциональном подъеме, так и при спаде. Новые планы и новые проекты займут мысли и эмоции Львов уже к концу текущей недели, а привычный оптимизм и энтузиазм снова возьмут верх.

Раки всю текущую неделю будут устремлены в будущее. Интуиция будет подсказывать Ракам, что в ближайшее время должно случиться что-то очень важное и существенное. Перемены в настроении повлекут за собой перемены в окружении, новые знакомства, связи. Многие типичные Раки в этот период „отпустят“ прошлое, избавятся от старых эмоциональных привязок, изживших себя отношений, моделей поведения, а в некоторых случаях — займутся „разбарахлением“ своего личного пространства. Часть своих планов тоже придется корректировать. Некоторые Раки всерьез задумаются об изменении своего социального статуса, примут кардинальные решения в сфере межличностных отношений.

Скорпион

Состояние Скорпионов в последние дни августа будет напоминать планету Юпитер в состоянии падения, которая самого высокого мнения о себе, но испытывает недостаток силы. Главное для Скорпионов в этот период — не пойти на поводу у своей гордыни. В отношениях Скорпионы тоже не будут склонны к компромиссам, а отложенные поездки, потеря важной информации настроения Скорпионам явно не прибавят. В начале сентября Скорпионы немного расслабятся, отпустят желание самоутверждаться, выдохнут и снова станут сами собой, перестав завидовать чужому успеху, умалять свои достоинства и рефлексировать на тему собственных черт характера, которые мешают счастливо жить.

Стрелец

Стрельцов ожидает вполне благополучная и успешная неделя. Какой сферой своей жизни ни был бы озабочен Стрелец, она принесет приятные события, многообещающие перспективы и отличные результаты. На этом этапе Стрельцам важно не останавливаться, двигаться вперед и выходить за пределы нынешних границ. Некоторые небольшие проблемы будут успешно и почти без усилий решены при помощи надежных и верных друзей. У многих Стрельцов наступает период подготовки перед неким решительным шагом в будущее. Здоровье и материальное положение тоже проблем не доставят.

Козерог

Последние дни лета и начало осени Козероги будут поглощены проблемами в личных отношениях. Хорошим коммуникациям и успеху постоянно что-то мешает, но эта тенденция закончится уже к концу текущей недели. Усталость и опустошение после череды активного отдыха, встреч и интенсивной работы предыдущего периода охватит Козерогов, и тут лучшим лекарством будут хорошие книги, релаксирующий массаж, прогулки на природе и дыхательная гимнастика. У некоторых Козерогов будет присутствовать опасность довериться не очень порядочному и не очень честному человеку, который впоследствии будет распускать слухи и обманывать Козерогов. Им стоит проявить осторожность и избирательность в своих контактах, чтобы не совершить ошибок и не разочароваться.

Водолей