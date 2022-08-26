Испуганная читательница: я попросила партнера помочь мне с простой косметической процедурой, а он категорически отказался. Почему?

„Женщины, поднимите руки, кто тоже эпилирует подмышки? Особенно летом это отличный способ, не нужно бриться на ночь, и нет „ежика“. Однако сделать это самостоятельно довольно сложно, я использую воск, который нужно разогреть и намазать палочкой, и все это превращается в настоящий беспорядок. Поэтому мне обычно помогает моя сестра или близкая подруга, которая иногда приезжает в гости.

Но в настоящее время я провела месяц с моим партнером, который наконец-то получил возможность приехать в Эстонию на длительное пребывание. Я была очень удивлена, когда попросила его помочь мне с эпиляцией, а он категорически отказался! Он сказал, что вся эта история с волосами непристойна, и он не хочет этого делать, что это просто... несексуально, и не могла бы я деликатно справиться с этим в ванной сама.

Мягко говоря, я была шокирована. Это не такая уж большая проблема, и если мы останемся вместе надолго, по крайней мере, я надеюсь на это, и в какой-то момент съедемся, неужели мне придется проходить все эти процедуры втайне? Меня бы не смутило, если бы он попросил меня побрить ему волосы на спине, например. Самостоятельно это сделать практически невозможно!“

Читатели, выскажите свое мнение - где проходит граница между тем, какие косметические процедуры следует делать в одиночку, а с чем нормально обратиться за помощью к партнеру?