Эстонский мужчина рассказывает, что он делает, когда свидание не заладилось: вот тогда вы увидите удивленное лицо женщины!(1)
Некоторое время назад эстонские мужчины в рубрике „Мужские слезы“ обсуждали, почему они не связываются с женщиной после свидания. История Гарри заставила читателей высказаться в комментариях, и один мужчина рассказал, что он обычно делает, когда свидание проходит неудачно.
„Несмотря ни на что, вы должны позволить женщине заказать все, что она хочет, но если во время трапезы вы поймете, что не хотите еще одного свидания, в конце попросите два счета. В этот момент вы увидите, как лицо девицы вытянется, но кого это волнует, ведь все равно вам не по пути. Но если ты хочешь второго свидания, ты платишь за женщину“.
Прочитать душераздирающую историю Гарри можно тут!
Дорогие читатели, выскажите свое мнение в комментариях - правильно ли мужчине так вести себя во время встречи? Или стоит заранее договориться о том, как потом будет оплачиваться счет?