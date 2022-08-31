Эстонский мужчина рассказывает, что он делает, когда свидание не заладилось: вот тогда вы увидите удивленное лицо женщины!

„Несмотря ни на что, вы должны позволить женщине заказать все, что она хочет, но если во время трапезы вы поймете, что не хотите еще одного свидания, в конце попросите два счета. В этот момент вы увидите, как лицо девицы вытянется, но кого это волнует, ведь все равно вам не по пути. Но если ты хочешь второго свидания, ты платишь за женщину“.