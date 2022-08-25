25.08.2022, 12:41
Приготовьте вкусный ужин на гриле за 30 минут
ФОТО: Maxima
Летний ужин в будние дни должен быть быстрым, вкусным и необременительным для кошелька. Шеф-повар Maxima Meistrite Kvaliteet Рауно Саар показывает, как приготовить панцанеллу, пришедшую к нам из итальянского региона Флоренция.
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