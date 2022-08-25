Maxima
25.08.2022, 12:41

Приготовьте вкусный ужин на гриле за 30 минут

 
ФОТО: Maxima

Летний ужин в будние дни должен быть быстрым, вкусным и необременительным для кошелька. Шеф-повар Maxima Meistrite Kvaliteet Рауно Саар показывает, как приготовить панцанеллу, пришедшую к нам из итальянского региона Флоренция.

На овощном прилавке Maxima вы можете найти необходимые для рецепта сочные домашние помидоры и свежие кабачки по низкой цене Maxima.

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Приятного просмотра!

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