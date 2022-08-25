Йога в самиздате, ритмическая гимнастика по ТВ и суперфуд в трехлитровой банке: каким был ЗОЖ в СССР

Начнем с очевидного: спорт в СССР всегда был делом государственной важности. Он активно пропагандировался и продвигался с момента появления молодого государства. Ведь ему были нужны крепкие граждане — такие, чтобы „гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей“. С 1920-х годов начинают проводиться парады физкультурников, легкоатлетические кроссы, лыжные забеги и другие любительские соревнования. Здания украшают агитплакаты с лозунгами в стиле „В здоровом теле — здоровый дух“.

Положительные герои кино и книг обязательно занимаются спортом. Помните, в стихотворении Маршака все разыскивают парня, спасшего из огня девочку? Про него известно, что он „среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке. Знак ГТО на груди у него. Больше не знают о нем ничего“. И читателю сразу понятно, что товарищ — большой молодец. Он выполнил нормативы ГТО («Готов к труду и обороне“), а это совсем не шутка. Чтобы получить заветный значок, в те годы нужно было выдержать 21 испытание. Помимо бега и подтягиваний в списке значились гребля на один километр, бег на лыжах на три и десять километров, верховая езда, лазанье по канату или шесту, прыжки в длину и высоту. Такой вот Ironman по-советски.

Подготовкой можно было заниматься самостоятельно, но проще было вступить в ДСО (Добровольное спортивное общество). Их начали организовывать с середины 1930-х годов на предприятиях, в колхозах и учебных заведениях, а после — при профсоюзах. Так, работники железнодорожного транспорта занимались в ДСО „Локомотив“, а сотрудники отдела внутренних дел и госбезопасности — в „Динамо“. То есть своего рода спортклубы в СССР тоже были.

Сядьте на пол, три-четыре

В наши дни многие подсели на онлайн-тренировки, которые можно выполнять дома на коврике. Так вот это тоже не новое изобретение.