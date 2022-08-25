Йога в самиздате, ритмическая гимнастика по ТВ и суперфуд в трехлитровой банке: каким был ЗОЖ в СССР(1)
Думаете, повальное увлечение ЗОЖем — явление последних 10–15 лет? А вот и нет. Наши родители и бабушки с дедушками умудрялись вести здоровый образ жизни без йога-студий, фитнес-клубов, нутрициологов и авокадо. Воркаут по-советски выглядел так: мужчины подтягивались на турниках во дворе и тягали гири, женщины крутили хулахуп или выполняли скручивания на диске здоровья „Грация“. Летом многие выбирались в походы, а зимой ходили на лыжах. Свои суперфуды и велнес-секреты тоже были, пишет портал Правила Жизни.
Начнем с очевидного: спорт в СССР всегда был делом государственной важности. Он активно пропагандировался и продвигался с момента появления молодого государства. Ведь ему были нужны крепкие граждане — такие, чтобы „гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей“. С 1920-х годов начинают проводиться парады физкультурников, легкоатлетические кроссы, лыжные забеги и другие любительские соревнования. Здания украшают агитплакаты с лозунгами в стиле „В здоровом теле — здоровый дух“.
Положительные герои кино и книг обязательно занимаются спортом. Помните, в стихотворении Маршака все разыскивают парня, спасшего из огня девочку? Про него известно, что он „среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке. Знак ГТО на груди у него. Больше не знают о нем ничего“. И читателю сразу понятно, что товарищ — большой молодец. Он выполнил нормативы ГТО («Готов к труду и обороне“), а это совсем не шутка. Чтобы получить заветный значок, в те годы нужно было выдержать 21 испытание. Помимо бега и подтягиваний в списке значились гребля на один километр, бег на лыжах на три и десять километров, верховая езда, лазанье по канату или шесту, прыжки в длину и высоту. Такой вот Ironman по-советски.
Подготовкой можно было заниматься самостоятельно, но проще было вступить в ДСО (Добровольное спортивное общество). Их начали организовывать с середины 1930-х годов на предприятиях, в колхозах и учебных заведениях, а после — при профсоюзах. Так, работники железнодорожного транспорта занимались в ДСО „Локомотив“, а сотрудники отдела внутренних дел и госбезопасности — в „Динамо“. То есть своего рода спортклубы в СССР тоже были.
Сядьте на пол, три-четыре
В наши дни многие подсели на онлайн-тренировки, которые можно выполнять дома на коврике. Так вот это тоже не новое изобретение.
„Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений! Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад“, — начиная с 1930-х годов с утра пораньше радио призывало советских граждан сделать нехитрую утреннюю гимнастику. Передачи прерывались только на время ВОВ, а уже в 1946 году их возобновили.
В пятидесятые на предприятиях и в учреждениях стали проводить производственную гимнастику. Если верить статистике, эта практика охватывала более 10 млн человек. Но будем реалистами: пять минут махов руками и ногами атлета ни из кого не сделают. Да и разминали во время таких пятиминуток в основном языки.
А вот появившаяся в 1984 году передача „Ритмическая гимнастика“ на ТВ стала действительно популярной. Пока на Западе девушки занимались аэробикой под кассеты Джейн Фонды и Синди Кроуфорд, наши мамы и бабушки брали пример с олимпийской чемпионки по фигурному катанию Натальи Линичук, балерины Лилии Сабитовой, гимнастки Елены Букреевой и других прославленных спортсменок. Программа пользовалась успехом не только у женщин, которые повторяли упражнения за ведущими, но и у мужчин, которые любовались подтянутыми девушками в облегающих нарядах. Кстати, именно с появлением „Ритмической гимнастики“ в СССР в моду вошли яркие лосины, гетры, повязки на голову и прочий спортшик.
Подробнее о йоге в подполье и советском суперфуде читайте тут.