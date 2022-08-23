К каким женщинам чаще всего возвращаются бывшие?

Бывшие жены

Если верить неумолимой статистике, до пятидесяти процентов разведенных мужчин частенько возвращаются от своих новых пассий именно к бывшим женам, в большинстве случаев убегая таким образом от новых проблем к былым комфорту и уюту. В целом мужчины зачастую являются рабами своих привычек, и, конечно же, начинать свою жизнь с нуля, да еще и с новой дамой сердца, представителям сильного пола с подобной идеологией оказывается по силам далеко не всегда, особенно если речь идет о более молодой и довольно-таки капризной избраннице. Да и на поиск компромиссов тоже согласны немногие, так что нередко, как только в новых отношениях появляются какие-либо сложности, недовольные этим фактом мужчины быстро вспоминают о своих бывших половинках, с коими им когда-то было очень даже неплохо, ведь те не только обеспечивали им определенный уют, но и на многое закрывали глаза!

Женщины-жертвы

Для того, чтобы мужчина пожелал вернуться к своей бывшей, вовсе необязательно, чтобы перед этим они прожили вместе много ну или хотя бы несколько лет – подобное решение нередко принимается представителями сильного пола и при токсичных отношениях! Длиться же такие отношения могут очень-очень долго, при этом мужчина и женщина будут постоянно расставаться и снова сходиться! И частенько все эти скандалы, разлуки, возвращения и примирения будут сопровождаться бурными всплесками чувств, слезами и надрывом. Как известно, в основе практически любых токсичных отношений лежат так называемые эмоциональные качели, при этом жертвы очень часто как раз и подсаживаются именно на эту эмоциональную составляющую, полагая, что именно подобные проявления и следует считать истинной любовью. Хлопнув дверью, мужчина уходит иной раз даже в никуда, однако потом к нему все-таки приходит осознание того, что ему нужна только эта женщина, и он снова возвращается. А его жертва тем временем оказывается совершенно не в состоянии ни заняться устройством своей личной жизни, ни уделить время себе, ни посвятить его карьерному росту – пока ее мучителя нет рядом с ней, она предается бесконечным страданиям. И, к сожалению, так может продолжаться годами, в результате чего психика жертвы будет в итоге не на шутку измотана!

