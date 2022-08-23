5 сентября студия по спортивным бальным танцам „1+1 DANCE STUDIO“ делает торжественное открытие нового сезона

Танцевальная студия по спортивным бальным танцам „1+1 DANCE STUDIO“ приглашает всех на открытие нового танцевального сезона! В программе выступления тренеров и учеников студии, танцевальный мастер-класс для новых учеников (как детей, так и взрослых), розыгрыш, подарки и только отличное настроение!