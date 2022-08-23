23.08.2022, 14:55
5 сентября студия по спортивным бальным танцам „1+1 DANCE STUDIO“ делает торжественное открытие нового сезона
В программе: выступления, мастер-класс и подарки!
ФОТО: Erakogu
Танцевальная студия по спортивным бальным танцам „1+1 DANCE STUDIO“ приглашает всех на открытие нового танцевального сезона! В программе выступления тренеров и учеников студии, танцевальный мастер-класс для новых учеников (как детей, так и взрослых), розыгрыш, подарки и только отличное настроение!
Встречаемся 5.09 в 18.00 по адресу Пурье 8, парковка бесплатная. Мероприятие продлится 2 часа, вход свободный. Приходи и окунись в прекрасный мир бальных танцев!
Больше информации ЗДЕСЬ.