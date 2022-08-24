Когда Овен совсем не Овен. Восточная астрология Джйотиш: что это такое и чем она отличается от западного аналога?

Что такое Джйотиш?

Я бы сказала, что все ведические знания - такие, как йога, аюрведа (наука о здоровье), Джйотиш (наука, позволяющая определять события во времени) - они все направлены на раскрытие потенциала человека до его полных пределов, для оптимизации качества жизни и здоровья.

Джйотиш означает Свет. Представьте, ночью вы оказались в незнакомом помещении. В темноте сложно понять очертания предметов, найти выход из незнакомой комнаты. Если включить свет, сразу обрисовывается целая картина, видно, куда идти, чтобы не спотыкаться об углы. Так же работает Джйотиш. Астролог включает „свет“ на сложившуюся ситуацию, помогает понять, как человек оказался в темноте, показать, где находятся острые углы, как можно извлечь пользу из данной ситуации и как выйти, не набив синяков.

Так можно ли предсказать судьбу?

В любой традиционной системе знаний, будь то христианство либо индуизм, существует свобода выбора. Есть тенденции развития события, которую можно увидеть, проследив движения планет. Например, сейчас у человека благоприятное время для начала отношений, а он занят карьерой и общается в очень ограниченном кругу. Я как астролог могу только показать возможности и посоветовать использовать их оптимально.

Джйотиш уже тысячи лет обращает огромное внимание на подсознание человека, и сейчас современные ученые с этим соглашаются. Брюс Липтон, известный ученый биолог, утверждает, что ДНК управляется сигналами поступающими извне. Мы сами строим себя и свою жизнь. Этими сигналами могут быть не только наши мысли и убеждения, но и неосознанные мыслеформы, спрятанные в подсознании. Джйотиш помогает понять ваш индивидуальный процесс мышления, какие сферы вас будут интересовать и вдохновлять, а где будет создаваться усталость и напряжение и вследствие этого зарождаться болезни.