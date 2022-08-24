Когда Овен совсем не Овен. Восточная астрология Джйотиш: что это такое и чем она отличается от западного аналога?(1)
Ведический астролог Ирина Варнес в своем блоге в Instagram пишет об астрологии Джйотиш. Что это и в чем ее отличия от астрологии западного типа, к которой мы все привыкли?
Что такое Джйотиш?
Я бы сказала, что все ведические знания - такие, как йога, аюрведа (наука о здоровье), Джйотиш (наука, позволяющая определять события во времени) - они все направлены на раскрытие потенциала человека до его полных пределов, для оптимизации качества жизни и здоровья.
Джйотиш означает Свет. Представьте, ночью вы оказались в незнакомом помещении. В темноте сложно понять очертания предметов, найти выход из незнакомой комнаты. Если включить свет, сразу обрисовывается целая картина, видно, куда идти, чтобы не спотыкаться об углы. Так же работает Джйотиш. Астролог включает „свет“ на сложившуюся ситуацию, помогает понять, как человек оказался в темноте, показать, где находятся острые углы, как можно извлечь пользу из данной ситуации и как выйти, не набив синяков.
Так можно ли предсказать судьбу?
В любой традиционной системе знаний, будь то христианство либо индуизм, существует свобода выбора. Есть тенденции развития события, которую можно увидеть, проследив движения планет. Например, сейчас у человека благоприятное время для начала отношений, а он занят карьерой и общается в очень ограниченном кругу. Я как астролог могу только показать возможности и посоветовать использовать их оптимально.
Джйотиш уже тысячи лет обращает огромное внимание на подсознание человека, и сейчас современные ученые с этим соглашаются. Брюс Липтон, известный ученый биолог, утверждает, что ДНК управляется сигналами поступающими извне. Мы сами строим себя и свою жизнь. Этими сигналами могут быть не только наши мысли и убеждения, но и неосознанные мыслеформы, спрятанные в подсознании. Джйотиш помогает понять ваш индивидуальный процесс мышления, какие сферы вас будут интересовать и вдохновлять, а где будет создаваться усталость и напряжение и вследствие этого зарождаться болезни.
Влияние положения небесных тел колышет слои подсознания, и часто мы сами удивляемся, откуда приходят определенные мысли или желания. Или почему вдруг человек радикально меняет свою жизнь, работу, страну проживания, оставляет семью. На все это в Джйотиш есть ответы. Практически всегда люди приходят ко мне на консультацию первый раз именно во время смены планетарного периода, когда они чувствуют, что жизнь меняется, почва теряется под ногами, и просто непонятно, как с этим жить дальше.
А как узнать, что астрология работает?
Я считаю, что лучший способ - это изучить, понять, проверить и перепроверить. Я вообще против слепой веры во что-либо. Жизнь знаменитых и успешных людей очень четко показывает, как раскрываются планеты. Наверное недаром политики с самых древних времен пользовались услугами астрологов.
Что такое депрессия с точки зрения Джйотиш?
В ведической культуре нет понятия депрессии. Есть состояние, когда человек потерялся или запутался в жизни. Когда он принимал навязанные родителями или обществом решения, не слушал зова своего сердца, систематически разрушал себя. Это происходит из-за незнания своей природы. Часто в сложный астрологический период человек может запутаться и потерять приоритеты, особенно если не прожил первый 30-летний цикл Сатурна. Когда человек имеет сильный внутренний стержень и знает, что для него важно в жизни, знает свое место в обществе и в ладу со своими ценностями, то состояние депрессии обойдет стороной.
Почему предсказания астрологов различаются?
Джйотиш использует Сидерический зодиак, отражающий реальное положение Земли по отношению к звездам, составляющим 12 знаков зодиака. Кроме деления на знаки, небосвод разделен на 27 накшатр, а каждая из них имеет еще 4 пады - деления. Джйотиш рассматривает 9 грах, так называются планеты в Джйотиш. Для каждой грахи получается 108 возможных положений и значений. Зная точное время рождения, астролог рассматривает 12 основных карт из 64 возможных. Рассматриваются 3 основных карты, построенные от восходящего знака, от Солнца и от Луны. И это только основы, к этому добавляются аспекты, транзиты, периоды, соединения.
Астролог должен просинтезировать огромное количество информации. В зависимости от собственного опыта и мировоззрения интерпретация одного и того же положения в карте может быть прочитана по-разному. Например, кто-то увидит переезд как потерю работы, кто-то как приобретение жилья за границей, кто-то как отношения с иностранцами. Каждый будет по-своему прав. У каждого события есть много составляющих, в конечном итоге важно не само событие, а наша реакция и полученный опыт.
Чем больше лет астролог работает с клиентом, тем точнее он может сказать, к каким событиям приведет движение планет на фоне зодиака. Я всегда говорю, что гороскоп будет работать на год, максимум на два года вперед. За это время человек может очень сильно поменять мировоззрение и, соответственно, события.
В чем же разница между западной астрологией и Джйотиш?
Западное общество ставит „Я“ , „мои желания“, „мои потребности“ на первое место. В западной астрологии используется тропический зодиак, где Солнце играет наиглавнейшую роль. Знак Овна начинается, когда Солнце находится в точке весеннего равноденствия, и продолжается до 20 апреля. По отношению к неподвижным зодиакальным созвездиям астрологический Овен может находиться в любом из созвездий, каждые 72 года происходит смещение условного знака примерно на один градус.
Если вы вспомните восточные сказки, то приветствия незнакомца начинаются со слов „О великий, мудрейший, почитаемый и т. д.“ Это говорит о том, что асцедент, или восходящий знак, то есть то, как видят нас другие, играет очень важную роль в восточной культуре и, соответственно, в астрологии.
Джйотиш использует сидерическую модель, где положение планет точно соответствует их положению на фоне неподвижных звезд образующие 12 созвездий. Солнце в Овне будет находиться на фоне зодиакального созвездия Овен.
Есть много других отличий, но это самое основное: другая система мировоззрения, другая перспектива развития, где все смотрится в совокупности и в гармонии со всей вселенной.
Как вы пришли в Джйотиш?
Я с детства знала, что только я ответственна за то, каким будет моя жизнь. Я искала себя, ходила по углям и битому стеклу, изучала психологию и психосоматику, в Дании работала много лет с клиентами как коуч, совмещая энергетические и телесные практики, провела 6 лет в Индии в традиционном ашраме, где изучала традиционную философию и йогу. Много лет интересовалась западной астрологией, но как-то она во мне не прижилась. Через какое-то время мой Учитель подарил мне книги по ведической астрологии, и с тех пор я начала серьезно заниматься Джйотиш. Это было, наверно, лет 7 назад. Это бесконечный и очень увлекательный процесс, и я очень рада, что сейчас большинство людей очень открыто к астрологии, изучают основы и пользуются услугами в этой области.