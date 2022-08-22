Война объяснила нам: прошлого и будущего нет. Это эфемерные понятия. Есть только настоящее

Мне было 9, когда папа римский Иоанн Павел II приезжал в Киев почтить их память. Мы, будучи детьми, прибежали посмотреть на это. Глава Ватикана, проходя мимо, остановился и с улыбкой помахал нам. Он не поверил бы, что через 20 лет Путин выпустит ракету на Бабий Яр и убьет уже однажды убитых.

Мы задыхались от слез и ехали дальше. Вот мой университет. Мощные белые колонны просвечиваются сквозь плотные кроны каштанов. Я вспоминаю, как мне было 16, я поступила в университет, но стоимость обучения была огромной. Это были годы всемирного кризиса, и даже работа с утра до вечера не позволяла родителям скопить такую сумму. Однажды папа принес деньги, придя без часов. Он продал их, чтобы я могла получить хорошее образование. А через год он продал свою любимую вещь — гитару. Папа, папа! Я плакала тогда, плачу и сейчас. Тогда я пообещала себе, что вырасту и куплю тебе самую лучшую гитару и новые часы.