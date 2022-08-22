В торговом центре Виру открылся представительский магазин KARL LAGERFELD(1)
На минувшей неделе на втором этаже торгового центра Виру открыл свои двери первый в Эстонии магазин KARL LAGERFELD. Он наполнен вневременной атрибутикой стиля новой коллекции, предлагая выбор для женщин и мужчин, и ждет всех тех, кто хочет обновить свой стиль.
Коллекция KARL LAGERFELD осень 2022 вдохновлена игривой научно-фантастической эстетикой. Красота, позитив и оптимистичный дух этой ретро-футуристической коллекции выражается в гипнотической игре цвета, инновационных силуэтах и экологичных материалах.
„Эта коллекция неподвластна времени - она отражает современную эстетику, но в то же время ориентирована на будущее и вдохновлена ретро-футуристическими настроениями. Коллекция самосознательна по своей природе - модели созданы с учетом воздействия на окружающую среду используемых материалов, разработаны для функциональности и продуманного стиля“, - рассказал главный дизайнер модного дома KARL LAGERFELD Хун Ким.