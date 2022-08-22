В торговом центре Виру открылся представительский магазин KARL LAGERFELD

„Эта коллекция неподвластна времени - она отражает современную эстетику, но в то же время ориентирована на будущее и вдохновлена ретро-футуристическими настроениями. Коллекция самосознательна по своей природе - модели созданы с учетом воздействия на окружающую среду используемых материалов, разработаны для функциональности и продуманного стиля“, - рассказал главный дизайнер модного дома KARL LAGERFELD Хун Ким.