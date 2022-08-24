Одно лето на работе, которое может изменить всю последующую жизнь

„Первая группа школьников присоединилась к нам в июне, а в июле к ним добавилась новая, летняя смена“, – говорит Леа. Поскольку по закону молодые люди могут работать только половину своих летних каникул, компания разделила летний набор молодежи на две части. Хотя многие молодые люди летом работают в 83 магазинах Maxima по всей Эстонии, они находят работу и в офисе – как и Владимир.

По словам руководителя по персоналу Maxima Леи Кимбер, одна из крупнейших сетей розничной торговли в Эстонии уже более 15 лет предлагает молодежи возможность работать летом, зарабатывать на карманные расходы и тем самым делать первые шаги на рынке труда. „Приятно отметить, что интерес молодежи к работе высок, в том числе и в этом году – мы достаточно успешно заполнили выделенные для них должности“, – отмечает Леа. Бывало и так, что желающих было больше, чем предлагалось рабочих мест.

Сначала ему нужно было выполнять так называемую физическую работу, которая заключалась в сортировке проводов, сборке и установке более простых устройств – например, мониторов – и очистке упаковок и коробок от различных устройств. Кроме того, ему также приходилось иметь дело с программным обеспечением, в частности, искать в интернете информацию о различных устройствах, используемых в магазинах, – например, кассовых аппаратов, кассах самообслуживания и весах.

„Я хотел заняться чем-то полезным в свое свободное время“, – говорит молодой человек. Хотя заработать денег не было для него непосредственно самоцелью, он не видел причин, почему бы не использовать время с пользой, получая за это и деньги. Владимир был помощником в отделе ИТ-поддержки в эстонском офисе Maxima. По его словам, перед ним ставились посильные задачи, которые в общих чертах делились на две части.

„В IT-отдел я попал совершенно случайно. Изначально я собирался пойти в местный магазин Maxima XX, но потом мама предложила попробовать поработать и в офисе“, – говорит 18-летний Владимир Власов, работавший этим летом в эстонском офисе Maxima в Таллинне. По его словам, период в полтора месяца был первой официальной работой в его жизни.

Если в первый год матери приходилось настаивать, чтобы дочь летом отправилась на работу, то на следующий год инициатива исходила от самой девочки, поскольку она увидела, какую свободу давали ей заработанные карманные деньги. „Это также учит социальным навыкам, тому, как общаться с другими людьми, это дает очень хороший жизненный опыт“, – подчеркивает Юлия.

„Ее первой должностью была работник зала в Smuuli Maxima. Тогда она могла работать только по шесть часов в день, но уже в следующем году у нее были 8-часовые рабочие дни“, – рассказывает Юлия. По ее словам, этот опыт показал дочери, откуда берутся деньги. „Иногда дети думают, что мама и папа просто берут деньги из банкомата и для этого ничего не надо делать“, – объясняет она.

Когда Юлия Юхно, работающая руководителем по закупкам кулинарных и кондитерских изделий в Maxima Eesti, пять лет назад предложила своей, тогда еще 15-летней дочери поработать летней помощницей в одном из магазинов Maxima, она не ожидала, что это в конечном итоге повлияет на выбор профессии ребенка, и что однажды ее дочь тоже будет работать на полную ставку в офисе Maxima Eesti.

„С точки зрения оплаты мы не делаем никакой разницы с другими сотрудниками, выполняющими аналогичную работу. Правда, мы не можем предложить школьникам возможность работать в летний период абсолютно на всех доступных должностях, так как на некоторые должности их не разрешается ставить – например, это работа, требующая поднятия тяжестей или обращения с алкоголем, а также должности, где есть контакт с ножами и другими острыми инструментами“, – описывает руководитель по персоналу.

В то время как в последние годы Maxima нанимала на лето в среднем около 100 молодых людей, бывали и годы, когда количество молодых помощников на лето достигало 400 человек. Хотя Maxima заключает трудовые договоры с молодыми людьми начиная с 15-летнего возраста, большинство принятых на работу молодых людей составляют люди в возрасте от 16 до 18 лет. Если молодые люди до 17 лет в основном работают помощниками, то у 18-летних выбор уже больше – они могут попробовать себя в профессиях продавца, повара, работника зала, транспортного рабочего и сортировщика товаров.

За прошедшие годы девушка попробовала свои силы и в качестве кассира, и в качестве оператора производственного цеха, потом она пошла учиться в высшую школу предпринимательства Mainor, где изучает логистику. Этим летом 20-летняя девушка уже начала работать в отделе закупок офиса Maxima Eesti, где она является специалистом по планограммам. „Она здесь целую карьеру сделала!“ – смеется мать, но подчеркивает, что она вовсе не шутит, в Maxima очень хорошие карьерные возможности.

По словам Юлии, то, что школьников нанимают в качестве летних помощников, выгодно как самим молодым людям, так и Maxima. Сама она однозначно рекомендует молодым людям идти работать летом, поскольку это помогает не только испытать себя, но и получить первый опыт работы и узнать, что вам нравится, а что нет. „Каждый длинный путь начинается с первого маленького шага, и этот первый шаг нужно где-то сделать“, – объясняет Юлия.

В продуктовый магазин можно отправиться и из ученической дружины!

Помимо школьников, которых Maxima нанимает напрямую, компания уже несколько лет сотрудничает со школьными дружинами в различных регионах. Например, с 2019 года торговая сеть сотрудничает с тартускими и вильяндискими дружинами, а последние несколько лет школьники-дружинники есть и в магазине Курессааре. В одном магазине обычно одновременно бывает по 4-6 молодых людей, работа дружина длится пару недель, а рабочий день составляет шесть часов.

15-летняя Лийс Пыдер была одной из таких дружинников, она проработала этим летом неделю в магазине Maxima в Вильянди, на улице Ваксали. Он хотел пойти в дружину, чтобы получить опыт работы и заработать денег. Хотя сама она не могла напрямую выбирать, куда ей пойти работать, Лийс все же очень обрадовалась, когда узнала, что будет работать в магазине Maxima, а не в поле при 30-градусной жаре.