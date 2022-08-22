Почему женщины изменяют: 10 неочевидных причин

Масштабное исследование, проведенное в США в 2016 году, показало, что женщины в возрастной группе от 18 до 29 лет в среднем изменяют так же часто, как и мужчины: исследование выявило, что измену совершили 10% мужчин и 11% женщин. Эти данные в полной мере отражают реальность и разрушают миф о том, что отношения на стороне — прерогатива мужчин. Разбираемся в основных причинах женских измен в нашем материале.

Неудовлетворенность отношениями

Как правило, самый хороший секс в паре бывает в первые 3-4 месяца, когда страсть подкрепляется на гормональном уровне. Но первая стадия влюбленности заканчивается, впечатления от секса становятся другими, появляются бытовые проблемы и претензии к партнеру.

При этом, если в целом отношения между людьми строятся благополучно, глубокое чувство заменяет собой страсть, но в случае, если союз не является крепким и вызывает чувство неудовлетворенности у женщины, проблемы в сексуальном плане становятся более очевидными и могут привести к измене.

Поиск новых ощущений

Жизнь в патриархальном обществе диктует установку, согласно которой только мужчины имеют право на развитие и желание обладать чем-либо новым, а задача женщины — быть удобной, стабильной, приспособленной для партнера (чем некоторые мужчины часто оправдывают собственные измены).

При этом женщинам также может хотеться разнообразия, если в текущих отношениях они его не получают — это и новые сексуальные партнеры, и новые сексуальные практики.

Несовпадение темпераментов