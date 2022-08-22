Почему женщины изменяют: 10 неочевидных причин
В обществе сложился стереотип, согласно которому мужчины склонны к измене больше, чем женщины. Однако многочисленные современные исследования если и не полностью опровергают это утверждение, то точно ставят его под сомнение.
Масштабное исследование, проведенное в США в 2016 году, показало, что женщины в возрастной группе от 18 до 29 лет в среднем изменяют так же часто, как и мужчины: исследование выявило, что измену совершили 10% мужчин и 11% женщин. Эти данные в полной мере отражают реальность и разрушают миф о том, что отношения на стороне — прерогатива мужчин. Разбираемся в основных причинах женских измен в нашем материале.
Неудовлетворенность отношениями
Как правило, самый хороший секс в паре бывает в первые 3-4 месяца, когда страсть подкрепляется на гормональном уровне. Но первая стадия влюбленности заканчивается, впечатления от секса становятся другими, появляются бытовые проблемы и претензии к партнеру.
При этом, если в целом отношения между людьми строятся благополучно, глубокое чувство заменяет собой страсть, но в случае, если союз не является крепким и вызывает чувство неудовлетворенности у женщины, проблемы в сексуальном плане становятся более очевидными и могут привести к измене.
Поиск новых ощущений
Жизнь в патриархальном обществе диктует установку, согласно которой только мужчины имеют право на развитие и желание обладать чем-либо новым, а задача женщины — быть удобной, стабильной, приспособленной для партнера (чем некоторые мужчины часто оправдывают собственные измены).
При этом женщинам также может хотеться разнообразия, если в текущих отношениях они его не получают — это и новые сексуальные партнеры, и новые сексуальные практики.
Несовпадение темпераментов
Совпадение сексуальных темпераментов — важный аспект для интимной жизни. При этом для хорошего секса в паре должны совпадать не только внутренние запросы и изначальная сексуальная конституция, но и внешние факторы. Если изначально желание и возможности партнеров совпадали, а спустя время количество секса в паре снизилось из-за внешних факторов, давящих на мужчину (чрезмерная ответственность и нагрузка на работе, утомительная спортивная жизнь, финансовые трудности), эта проблема (в случае отсутствия работы над ней) может подтолкнуть женщину к поиску сексуальных отношений на стороне.
Исследование своей сексуальности
Исследование собственной сексуальности — важный этап в развитии и принятии себя. Эта причина особенно актуальна для партнеров, вступивших в брак в раннем возрасте. Годы идут, женщина развивается, осознает свои желания и потребности, нехватку опыта. Возможно, со временем ей захочется попробовать что-то новое в сексуальном плане, открыть для себя новые горизонты.
Личный кризис
Кризисы случаются со всеми и по разным причинам. Смерть родного человека или близкой подруги, высокая кредитная нагрузка, стресс на работе, неоправданные ожидания, отсутствие развития — все это опустошает. Женщина ищет поддержку у мужа, но часто не находит ее. Одновременно с этим она чувствует, как трудно оправдывать социокультурные ожидания, которые обязывают ее быть идеальной матерью, воспитать гениальных детей, делать блестящую карьеру, преодолевать все невзгоды — в такой ситуации женщина может либо „сломаться“, либо обратиться за помощью к специалисту, либо использовать свою сексуальность, чтобы хоть как-то снять напряжение и понизить уровень стресса.
О других причинах можно прочитать здесь.