Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022(1)
Рассказываем, что приготовили звезды для представителей разных знаков Зодиака.
На четвертой неделе августа случится несколько важных событий. Во-первых, 23 августа Солнце перейдет из знака Льва в знак Девы. У большинства из нас появится желание навести порядок не только у себя дома, но и в своей жизни. Разложить все по полочкам, структурировать, вникнуть в мельчайшие детали — отличительная черта типичных представителей знака Девы. При этом появится реальная опасность погрязнуть в мелочах, а за деталями не увидеть целого. Оценить общую ситуацию, подняться над ней в этот период будет особенно непросто представителям земных знаков — Тельцам, Девам и Козерогам.
Овен
Овнов ждет очень созидательная и продуктивная неделя. Приобретение новых навыков, эффективный труд, проявления высоких профессиональных знаний и опыта — все это принесет ощутимые материальные вознаграждения трудолюбивым представителям этого знака. Особенно повезет тем, кто вносит в повседневный и рутинный труд элемент творчества и искреннего интереса. Неинтересной работы не бывает. Она всегда интересна ровно настолько, на сколько интересен сам человек, который ее выполняет. Одиноким Овнам представится возможность интересного знакомства, которое имеет все шансы вылиться в романтическое. Не стоит только забывать, что и над отношениями надо работать — это тоже труд.
Телец
Тельцы рискуют столкнуться с вероломством, предательством или неверностью. Это может касаться не только партнерских отношений, но и работы тоже. Ложь со стороны сотрудников, двуличие руководства, срыв договоренностей или сомнительные сделки тоже приятных эмоций не добавят. На бытовом уровне эта тенденция может проиграться как покупка подделки, мелкое мошенничество продавца, попытка вытащить кошелек из сумки. А все из-за того, что в четвертую неделю августа Тельцам будет крайне сложно сосредоточиться, голова будет работать плохо, постоянно что-то упускаться, ситуации не смогут оцениваться Тельцами объективно. В качестве рекомендаций Тельцам было бы неплохо в этот период ограничить общение и контакты с внешнем миром, а также обратить внимание на общеукрепляющие витамины или биодобавки.
Близнецы
Типичные Близнецы в конце августа будут находиться в привычном и комфортном для себя состоянии — балансировании. Суматоха, беспокойство, озабоченность свойственны Близнецам при начале новых проектов. А проекты августа, действительно, интересные и многообещающие. У некоторых Близнецов появится второе место работы, возможность совмещать две должности или две профессии. В личных отношениях Близнецы тоже могут начать испытывать колебания, балансируя уже между двумя партнерами. Настрой Близнецов будет достаточно легким и игривым, они без колебания готовы отвечать на флирт и внимание, которого в этот период будет предостаточно.
Рак
Ракам предстоит получить оценку своей деятельности, причем это коснется любых сфер — от работы до быта. Причем оценка будет непредвзятая и объективная, и здесь очень уместно выражение: „Что посеешь — то и пожнешь“. Иногда справиться с последствиями и „заплатить по счетам“ кажется невероятно трудным делом, но сделать его необходимо, иначе чаша весов качнется еще больше, и не в пользу Раков. Некоторые представители этого знака столкнутся с ситуациями, так или иначе связанными с законом. Например, это может быть юридические консультации, документы, нотариусы, полиция. При этом для Раков есть все шансы на справедливое решение или объективную консультацию.
Лев
Львам предстоит в полной мере ощутить последствия своих действий „наперекор“ или „назло“. Пристрастные суждения, ложный ход рассуждений и игнорирование фактов сыграют со Львами злую шутку. Выиграв на промежуточном этапе, Львы рискуют проиграть „в долгую“ и остаться ни с чем. Поэтому вместо конфликтов, гневных вспышек и истерик лучше взять себя в руки и сесть за стол переговоров. А самое главное — необходимо пересмотреть цели и задачи, которые и провоцируют Львов на контрпродуктивные действия и эмоции. Возможно, нужно немного откорректировать свои планы и способы их достижения? И тогда есть все шансы прожить четвертую неделю августа гармонично и счастливо.
Дева
Девы в полной мере насладятся результатами своих прошлых усилий и найдут для себя перспективные возможности для будущих свершений. Особенно благоприятна будет ситуация для Дев, занятых в финансовой сфере и сфере производства реальных вещей. Здоровье, в целом, беспокойств не доставит, стоит лишь обратить внимание на режим питания, отдав предпочтение полезной и легкой пище, избегая алкоголь и энергетические напитки. Одиноким Девам предоставится шанс скрасить свое одиночество на романтическом свидании.
Весы
Большинство Весов столкнутся с осознанием того, что они тратят очень много эмоций и энергии на то, что не так уж и важно для них. Впрочем, те Весы, кто тратил свои усилия долго и усердно, получат заслуженную награду. Это касается бизнеса, профессии, личных отношений или спортивных достижений. Весов, которые пожелают получить мгновенный результат своих усилий, ожидает небольшое разочарование. Результат будет, но через определенное количество времени. Весы, состоящие в отношениях, озаботятся вопросом: „Что будет дальше?“. На самом деле, отношения не стоят на месте, просто Весам захочется форсировать события, тем самым, ускорив их. Лучше оставить события идти свои чередом, результат впоследствии не разочарует Весов.
Скорпион
Состояние Скорпионов будет чем-то напоминать состояние Раков, с той лишь разницей, что Скорпионы более конструктивно и открыто встретят все последствия своих прошлых поступков — и хороших, и не очень. Нейтралитет, хладнокровие и самообладание помогут Скорпионам в профессиональной сфере добиться очень хороших результатов. Особенно тем представителям этого знака, кто связан с юриспруденцией, судами, полицией или государственной службой. Личная жизнь большинства Скорпионов подвергнется искушениям, на горизонте замаячит вдруг кто-то новый и интересный. В выигрыше останутся те, у кого хватит ума не погрузиться в шекспировские страсти и противостоять соблазнам.
Стрелец
Типичным Стрельца четвертая неделя августа принесет смятение в эмоциях от невозможности сделать выбор. Будь то ситуации на работе или отношения с партнером, в любом варианте, Стрельцам будет казаться, что „налево пойдешь — коня потеряешь, направо пойдешь — голову сложишь“. И голова, и конь на данном этапе жизни Стрельцам очень важны, поэтому любой выбор будет казаться неправильным. Совет тут один — понять, что, на самом деле, хочет импульсивный огненный Стрелец? Большинство Стрельцов в этот период столкнутся с проблемами во взаимоотношениях, коммуникациях. Одинокие Стрельцы начнут остро переживать о „незадавшейся“ личной жизни. Но конец недели расставит все на свои места, выбор будет сделан, отношения налажены, а перспективные знакомства расширят возможности для поиска своей второй половинки.
Козерог
Хорошие эмоции и позитивный настрой будут сопровождать Козерогов почти всю четвертую неделю августа. Козерогам, имеющим партнерские отношения в жизни, предоставится возможность перевести их в деловую сферу, начав эффективное сотрудничество. Материальная ситуация будет достаточно стабильна, а те Козероги, кто когда-то объединил свои ресурсы с партнером для достижения общих целей, получат прекрасный результат. Состоящие в отношениях Козероги проведут очень гармоничную неделю, наслаждаясь заботой, вниманием и подарками. Одинокие Козероги имеют все шансы влюбиться, причем серьезно, а, самое главное, взаимно.
Водолей
Занятия „земными“ делами и заботами отвлекут типичных Водолеев от мировых и глобальных проблем, и это пойдет им только на пользу. Причем, большинство Водолеев вдруг начнут испытывать удовольствие от обсуждения рецептов пирогов и изучения состава продуктов в супермаркете. Могут открыть для себя много нового и интересного. Профессиональная сфера принесет новые и интересные с финансовой точки зрения проекты и возможности. Семейные Водолеи и состоящие в отношениях получат много положительных эмоций от общения со своими вторыми половинками, детьми и родственниками. Одинокие Водолеи вдруг ощутят на себе знаки внимания со стороны человека, который ранее был к ним равнодушен.
Рыбы
Рыбы встретят начало недели в состоянии инерции. На самом деле, инерция будет следствием перенапряжения — нервного и физического — предыдущих недель. Организм просто устал и ему необходим отдых. И если Рыбы не побалуют себя массажем, долгим сном или релаксирующими процедурами, то будут расплачиваться упадком сил и неважным самочувствием. Одинокие Рыбы могут воодушевиться знаками внимания со стороны обаятельной личности противоположного пола, на поверку же личность окажется не только обаятельной, но и безнравственной, беспечной, хитрой и скупой. В конце недели Рыбы, наконец, выйдут из инерционного состояния и с новыми силами нырнут в водоворот событий своей жизни.
Источник: Marie Claire