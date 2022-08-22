Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022

Тельцы рискуют столкнуться с вероломством, предательством или неверностью. Это может касаться не только партнерских отношений, но и работы тоже. Ложь со стороны сотрудников, двуличие руководства, срыв договоренностей или сомнительные сделки тоже приятных эмоций не добавят. На бытовом уровне эта тенденция может проиграться как покупка подделки, мелкое мошенничество продавца, попытка вытащить кошелек из сумки. А все из-за того, что в четвертую неделю августа Тельцам будет крайне сложно сосредоточиться, голова будет работать плохо, постоянно что-то упускаться, ситуации не смогут оцениваться Тельцами объективно. В качестве рекомендаций Тельцам было бы неплохо в этот период ограничить общение и контакты с внешнем миром, а также обратить внимание на общеукрепляющие витамины или биодобавки.

Овнов ждет очень созидательная и продуктивная неделя. Приобретение новых навыков, эффективный труд, проявления высоких профессиональных знаний и опыта — все это принесет ощутимые материальные вознаграждения трудолюбивым представителям этого знака. Особенно повезет тем, кто вносит в повседневный и рутинный труд элемент творчества и искреннего интереса. Неинтересной работы не бывает. Она всегда интересна ровно настолько, на сколько интересен сам человек, который ее выполняет. Одиноким Овнам представится возможность интересного знакомства, которое имеет все шансы вылиться в романтическое. Не стоит только забывать, что и над отношениями надо работать — это тоже труд.

На четвертой неделе августа случится несколько важных событий. Во-первых, 23 августа Солнце перейдет из знака Льва в знак Девы. У большинства из нас появится желание навести порядок не только у себя дома, но и в своей жизни. Разложить все по полочкам, структурировать, вникнуть в мельчайшие детали — отличительная черта типичных представителей знака Девы. При этом появится реальная опасность погрязнуть в мелочах, а за деталями не увидеть целого. Оценить общую ситуацию, подняться над ней в этот период будет особенно непросто представителям земных знаков — Тельцам, Девам и Козерогам.

Близнецы

Типичные Близнецы в конце августа будут находиться в привычном и комфортном для себя состоянии — балансировании. Суматоха, беспокойство, озабоченность свойственны Близнецам при начале новых проектов. А проекты августа, действительно, интересные и многообещающие. У некоторых Близнецов появится второе место работы, возможность совмещать две должности или две профессии. В личных отношениях Близнецы тоже могут начать испытывать колебания, балансируя уже между двумя партнерами. Настрой Близнецов будет достаточно легким и игривым, они без колебания готовы отвечать на флирт и внимание, которого в этот период будет предостаточно.

Рак

Ракам предстоит получить оценку своей деятельности, причем это коснется любых сфер — от работы до быта. Причем оценка будет непредвзятая и объективная, и здесь очень уместно выражение: „Что посеешь — то и пожнешь“. Иногда справиться с последствиями и „заплатить по счетам“ кажется невероятно трудным делом, но сделать его необходимо, иначе чаша весов качнется еще больше, и не в пользу Раков. Некоторые представители этого знака столкнутся с ситуациями, так или иначе связанными с законом. Например, это может быть юридические консультации, документы, нотариусы, полиция. При этом для Раков есть все шансы на справедливое решение или объективную консультацию.

Лев

Львам предстоит в полной мере ощутить последствия своих действий „наперекор“ или „назло“. Пристрастные суждения, ложный ход рассуждений и игнорирование фактов сыграют со Львами злую шутку. Выиграв на промежуточном этапе, Львы рискуют проиграть „в долгую“ и остаться ни с чем. Поэтому вместо конфликтов, гневных вспышек и истерик лучше взять себя в руки и сесть за стол переговоров. А самое главное — необходимо пересмотреть цели и задачи, которые и провоцируют Львов на контрпродуктивные действия и эмоции. Возможно, нужно немного откорректировать свои планы и способы их достижения? И тогда есть все шансы прожить четвертую неделю августа гармонично и счастливо.

Дева