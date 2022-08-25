Вечно одиноки? Возможно, вы слишком часто говорите эту противоречивую фразу

Догадались ли вы, что это за фраза? „У меня нет никаких ожиданий“.

Противоречиво, ненужно и является сигналом опасности

Уорд объясняет, что даже если люди не имеют в виду ничего плохого, фраза вызывает много споров. Если у вас нет никаких ожиданий, возможно, планка чрезвычайно низка, так почему вы до сих пор одиноки? Не проще ли взять любого, ведь у вас нет стандартов?

Она добавляет, что, говоря это, вы посылаете сигнал опасности своему потенциальному партнеру, потому что сигнализируете о том, что вы еще не созрели в умственном отношении к себе и своим будущим отношениям. Вы готовы тратить свое время только потому, что уже решили в своей голове, что все равно все пойдет не так, потому что все мужчины/женщины, с которыми вы были на протяжении многих лет, разочаровали вас настолько, что и в этот раз все будет так же.

Уорд подтверждает, что каждый человек должен установить свои собственные границы того, что он ожидает от свидания - начиная с прихода вовремя в назначенное время, внешнего вида, похожего на фотографию в профиле на приложении для знакомств, честности и уверенности в том, что вы ему интересны, а не просто хотите рассказать о себе. Говорить только о себе - один из самых опасных признаков на первом свидании (после того, как вы убедились, что человек действительно такой же, как в приложении для знакомств), потому что это показывает, что ваш собеседник - либо самовлюбленный нарцисс, либо не заинтересован в вас как в личности и просто хочет развлечься. Если вы ищете серьезных отношений, вам нечего делать с таким самовлюбленным человеком.

Женщины, помните: мужчины хотят чувствовать себя нужными