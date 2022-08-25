Вечно одиноки? Возможно, вы слишком часто говорите эту противоречивую фразу
Эксперт по знакомствам австралийского происхождения Луанна Уорд объясняет, что и женщины, и мужчины, которые долгое время были одиноки, сформировали предложение, которое они с гордостью сообщают всем. При этом, совершенно не думая о том, что именно эта фраза может отпугнуть противоположный пол!
Догадались ли вы, что это за фраза? „У меня нет никаких ожиданий“.
Противоречиво, ненужно и является сигналом опасности
Уорд объясняет, что даже если люди не имеют в виду ничего плохого, фраза вызывает много споров. Если у вас нет никаких ожиданий, возможно, планка чрезвычайно низка, так почему вы до сих пор одиноки? Не проще ли взять любого, ведь у вас нет стандартов?
Она добавляет, что, говоря это, вы посылаете сигнал опасности своему потенциальному партнеру, потому что сигнализируете о том, что вы еще не созрели в умственном отношении к себе и своим будущим отношениям. Вы готовы тратить свое время только потому, что уже решили в своей голове, что все равно все пойдет не так, потому что все мужчины/женщины, с которыми вы были на протяжении многих лет, разочаровали вас настолько, что и в этот раз все будет так же.
Уорд подтверждает, что каждый человек должен установить свои собственные границы того, что он ожидает от свидания - начиная с прихода вовремя в назначенное время, внешнего вида, похожего на фотографию в профиле на приложении для знакомств, честности и уверенности в том, что вы ему интересны, а не просто хотите рассказать о себе. Говорить только о себе - один из самых опасных признаков на первом свидании (после того, как вы убедились, что человек действительно такой же, как в приложении для знакомств), потому что это показывает, что ваш собеседник - либо самовлюбленный нарцисс, либо не заинтересован в вас как в личности и просто хочет развлечься. Если вы ищете серьезных отношений, вам нечего делать с таким самовлюбленным человеком.
Женщины, помните: мужчины хотят чувствовать себя нужными
У Уорд есть еще один совет, который здесь относится только к женщинам - он призывает представительниц слабого пола никогда в компании мужского пола не использовать эту фразу: „Мне не нужен мужчина!“. Даже если вам кажется, что вы прекрасно можете обойтись без мужчины (а мы знаем, что можем), это заденет мужское самолюбие. Однако каждый из нас хочет чувствовать себя нужным, и подобным предложением вы даете понять, что вам лучше быть одному. Это вполне приемлемо в кругу друзей, но не так приятно для уха мужчины на свидании.