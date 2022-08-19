Ошеломленная женщина: мне достаточно было сексуально снять нижнее белье в постели, чтобы мужчина скрылся в тумане

„Люди продолжают меня удивлять. Вы думаете, что видели все, но, конечно, это не так. Мое жаркое летнее приключение (я называю это так, на самом деле я ищу спутника жизни, в конце концов...) подошло к ужасному концу. Из-за татуировки! Из-за моего крошечного, и для меня очень значимого, украшения на теле, которое находится прямо между грудей, так что когда лифчик надет, его даже не видно. В общем, несколько недель я встречалась с замечательным эстонским мужчиной. Разговоры, юмор, мировоззрение, все совпало.. Наши встречи были действительно идеальными.

Мне понравилось, что он тоже не хотел спешить с постелью. Он делал мне сюрпризы, присылал цветы, водил в ресторан, приезжал за мной на машине..... Как в сказке! В конце концов, мы оба почувствовали, что пришло время перейти на новый уровень. Ну, в самом деле! Мне оставалось только сексуально снять нижнее белье, когда он увидел татуировку между моих грудей. Он отстранился, снова надел футболку и холодно сказал, что не понимает женщин, которые оскверняют свои прекрасные тела такими непристойностями. И скрылся в тумане! Я была глубоко оскорблена и думала написать ему в тот же вечер, чтобы сказать, что я думаю, но как же я была шокирована, когда узнала, что он уже успел меня заблокировать. Поэтому я бы посоветовала женщинам извлечь урок - если у вас есть татуировки, то, вероятно, стоит сразу же сказать об этом своему будущему партнеру. Кажется, что некоторые из мужчин принимают некоторые женские решения очень близко к сердцу!