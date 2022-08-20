Сухой закон: что нужно знать о безводной косметике

Если вы посмотрите на состав любого традиционного шампуня или крема, то убедитесь, что первым номером в списке компонентов числится aqua. И удивляться тут нечему. Вода — идеальная основа для большинства классических продуктов ухода. Но при этом она еще и ценный ресурс. Логично, что производители задумались, нельзя ли как-то обойтись без нее — убрать воду и оставить только полезные активы.

„В формуле привычного нам жидкого шампуня или геля для душа вода составляет 70–80%, — объясняет создательница бренда натуральной косметики SmoRodina Анастасия Семенова. — Каждый год на производство косметики уходят тысячи тонн чистой, питьевой воды. Тогда как твердые средства могут и вовсе ее не содержать. К тому же жидкое средство объемом 100–150 мл требует надежной упаковки. А это увеличение пластиковых отходов. Тогда как безводную косметику и твердые средства можно продавать в перерабатываемой картонной коробке без ламинации или даже вообще без упаковки — на развес и в свою тару“.

К слову, называть этот тренд абсолютно новым не совсем правильно. Все же многие безводные средства существуют не одну сотню лет — то же кусковое мыло, зубной порошок, соль для ванны или классический сухой макияж, например пудра или румяна. Так что заново изобретая твердые средства, бьюти-индустрия, по сути, возвращается к истокам, попутно предлагая более экологичные и удобные форматы знакомых продуктов.

И что приятно, такие средства выгодны не только для производителей, но и для нас с вами, как для конечных потребителей. Кондиционер в компактном брусочке и крем для лица в стике занимают меньше места на полочке, их проще брать с собой в поездки, они медленнее расходуются, а еще в разы гигиеничнее. Ведь H 2 O — идеальная среда для распространения бактерий.

„Безводные средства довольно долго служат. В некоторых случаях брусок весом 75 г может заменить три пластиковые бутылки объемом 100–150 мл каждая“, — подтверждает Анастасия Семенова.