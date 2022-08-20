Сухой закон: что нужно знать о безводной косметике
Безводная, или твердая, косметика — один из главных бьюти-трендов года. Шампуни, кондиционеры и гели для душа в виде брусочков а-ля обычное мыло начинают теснить на полках магазинов привычные тюбики и флаконы. Как эти новинки могут изменить бьюти-индустрию и помогут ли сэкономить деньги и ресурсы? Рассказывают „Правила жизни“.
Если вы посмотрите на состав любого традиционного шампуня или крема, то убедитесь, что первым номером в списке компонентов числится aqua. И удивляться тут нечему. Вода — идеальная основа для большинства классических продуктов ухода. Но при этом она еще и ценный ресурс. Логично, что производители задумались, нельзя ли как-то обойтись без нее — убрать воду и оставить только полезные активы.
„В формуле привычного нам жидкого шампуня или геля для душа вода составляет 70–80%, — объясняет создательница бренда натуральной косметики SmoRodina Анастасия Семенова. — Каждый год на производство косметики уходят тысячи тонн чистой, питьевой воды. Тогда как твердые средства могут и вовсе ее не содержать. К тому же жидкое средство объемом 100–150 мл требует надежной упаковки. А это увеличение пластиковых отходов. Тогда как безводную косметику и твердые средства можно продавать в перерабатываемой картонной коробке без ламинации или даже вообще без упаковки — на развес и в свою тару“.
К слову, называть этот тренд абсолютно новым не совсем правильно. Все же многие безводные средства существуют не одну сотню лет — то же кусковое мыло, зубной порошок, соль для ванны или классический сухой макияж, например пудра или румяна. Так что заново изобретая твердые средства, бьюти-индустрия, по сути, возвращается к истокам, попутно предлагая более экологичные и удобные форматы знакомых продуктов.
И что приятно, такие средства выгодны не только для производителей, но и для нас с вами, как для конечных потребителей. Кондиционер в компактном брусочке и крем для лица в стике занимают меньше места на полочке, их проще брать с собой в поездки, они медленнее расходуются, а еще в разы гигиеничнее. Ведь H2O — идеальная среда для распространения бактерий.
„Безводные средства довольно долго служат. В некоторых случаях брусок весом 75 г может заменить три пластиковые бутылки объемом 100–150 мл каждая“, — подтверждает Анастасия Семенова.
Еще один бонус — у безводных средств обычно довольно долгий срок хранения даже после вскрытия. В их составе меньше парабенов и консервантов, а концентрация активных веществ выше.
Минусы, конечно, тоже имеются. Для хранения и перевозки таких средств лучше обзавестись специальной мыльницей. Картонная упаковка быстро размокает и теряет внешний вид. А еще некоторые жалуются, что мыть голову твердым шампунем или наносить на волосы кондиционер такого формата неудобно. Но это уже вопрос привычки и личных предпочтений. Попробовать однозначно стоит.
И напоследок! Да, в составе твердых средств нет воды, но для использования большинства из них она понадобится. Купив вместо традиционного геля для душа твердый, вы сэкономите 100–200 мл жидкости. Для всего мира это, конечно, капля в море. Так что если вы всерьез решили сделать свои бьюти-привычки более экологичными, старайтесь также закрывать кран, пока чистите зубы или наносите на лицо скраб, принимайте душ вместо ванны и просто не лейте воду попусту.