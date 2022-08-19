Накройте стол, достойный праздничного дня, отечественными продуктами по доступной цене

С этой недели Maxima возвращает в свои продуктовые магазины на две недели те цены на продукты питания, к которым мы привыкли раньше.

Знаете ли вы, что 70 % ассортимента мяса, 70 % молочных продуктов и 68 % хлебобулочных изделий в Maxima произведены в Эстонии?

70 % мяса в Maxima – эстонского производства, всего в ассортименте 953 различных мясных продукта, от свежей свинины и говядины до баранины и мяса птицы. Кроме того, в очень широком ассортименте можно найти свежее мясо от Frank Kutter, которое высоко ценят повара лучших ресторанов. Помимо свежего мяса, большим спросом пользуются приготовленные на месте мясные продукты бренда „Качество мастеров“ – от приправленного жаркого и рулетов до колбасок для гриля и фарша.

70 % продаваемых молочных продуктов поступает от эстонских производителей. Ассортимент включает в себя почти тысячу различных наименований качественных молочных продуктов, от обычного свежего питьевого молока до полезного протеинового йогурта, безлактозных и веганских молочных продуктов и по-настоящему изысканных сыров. В ассортименте можно также найти ценную вырускую продукцию Nopri Talu.

68 % хлебобулочных изделий – эстонские, среди которых можно также найти тающую во рту выпечку Eesti Pagar.



В ассортименте всегда есть сезонные свежие фрукты и овощи, которые специально подобраны для вас.

Хотя и раньше в Maxima каждую неделю был большой выбор специальных предложений, но с этой недели среди них стало еще больше именно продуктов эстонского происхождения на 30-40 % дешевле, чем обычно.

Например, на этой неделе килограмм приправленной свиной вырезки Rakvere стоит 4.99 евро, 250-граммовая палка сырокопченой колбасы Nõo – 2.69 евро, полукилограммовое ведро огурцов из Причудья – 2.99 евро, колбасная закуска Nõo – 1.19 евро, а творожный торт Eesti Pagar – 6.99 евро.