Накройте стол, достойный праздничного дня, отечественными продуктами по доступной цене
Эстоноземельцы любят отечественную еду, и эстонские товары потребляются в большинстве домов. В Maxima стартовала кампания „Покупай эстонское!“, в рамках которой цены на продукты питания будут снижены до -40%.
С этой недели Maxima возвращает в свои продуктовые магазины на две недели те цены на продукты питания, к которым мы привыкли раньше.
Знаете ли вы, что 70 % ассортимента мяса, 70 % молочных продуктов и 68 % хлебобулочных изделий в Maxima произведены в Эстонии?
70 % мяса в Maxima – эстонского производства, всего в ассортименте 953 различных мясных продукта, от свежей свинины и говядины до баранины и мяса птицы. Кроме того, в очень широком ассортименте можно найти свежее мясо от Frank Kutter, которое высоко ценят повара лучших ресторанов. Помимо свежего мяса, большим спросом пользуются приготовленные на месте мясные продукты бренда „Качество мастеров“ – от приправленного жаркого и рулетов до колбасок для гриля и фарша.
70 % продаваемых молочных продуктов поступает от эстонских производителей. Ассортимент включает в себя почти тысячу различных наименований качественных молочных продуктов, от обычного свежего питьевого молока до полезного протеинового йогурта, безлактозных и веганских молочных продуктов и по-настоящему изысканных сыров. В ассортименте можно также найти ценную вырускую продукцию Nopri Talu.
68 % хлебобулочных изделий – эстонские, среди которых можно также найти тающую во рту выпечку Eesti Pagar.
В ассортименте всегда есть сезонные свежие фрукты и овощи, которые специально подобраны для вас.
Хотя и раньше в Maxima каждую неделю был большой выбор специальных предложений, но с этой недели среди них стало еще больше именно продуктов эстонского происхождения на 30-40 % дешевле, чем обычно.
Например, на этой неделе килограмм приправленной свиной вырезки Rakvere стоит 4.99 евро, 250-граммовая палка сырокопченой колбасы Nõo – 2.69 евро, полукилограммовое ведро огурцов из Причудья – 2.99 евро, колбасная закуска Nõo – 1.19 евро, а творожный торт Eesti Pagar – 6.99 евро.
Также предусмотрены специальные скидки для владельцев карты клиента Maxima. Для них 200-граммовая коробка печенья Reval Kondiiter стоит 2.29 евро, 200-граммовые шоколадки Kalev для владельцев карты Aitäh – 1.79 евро, а различные нарезанные огурцы Põltsamaa – 1.79 евро за банку. Кроме того, по случаю праздника салаты собственного бренда Maxima Meisterite Kvaliteet также на 20 процентов дешевле, чем обычно.
Только в Maxima вы найдете все, что нужно, чтобы празднично, вкусно и недорого отпраздновать День восстановления независимости Эстонии! Вас всегда ждет широкий ассортимент знакомых продуктов питания от известных местных производителей.
Совершите следующую покупку именно в магазине Maxima, где предлагается широкий выбор любимых отечественных вкусов по действительно хорошей цене. Лучший обзор всех местных продуктов по хорошей цене можно найти в еженедельном каталоге для клиентов Maxima.
Только в Maxima вы найдете любимые домашние вкусы по неизменно низкой цене!