Гороскоп
18.08.2022, 14:35

Меньше планировать и больше делать! О благоприятных и не очень днях - в гороскопе на вторую половину августа от RusDelfi

 
Ирина Варнес
ведический астролог
ФОТО: Shutterstock

А что там сейчас на небе с точки зрения ведической астрологии Джйотиш? Астролог Ирина Варнес рассказала специально для RusDelfi о том, как пройдет вторая половина августа. Смотрите, какие дни более благоприятны, а в какие стоит воздержаться от новых начинаний.

В августе Марс, планета, показывающая наши действия, наконец-то перешла в более спокойное и стабильное положение. Обычно Марс передвигается в следующий знак за 45 дней. Но сейчас из-за ретроградного движения - что с ним случается всего раз в 2 года! - Марс будет освещать определенную тему почти 6 месяцев. За это время мы сможем прочувствовать его силу и возможности по максимуму!

В августе и сентябре энергетика Марса дает зеленый свет для претворения своих проектов в жизнь и для поддержания того, что уже имеем. Конечно, нельзя забывать о том, что именно лежит в основе ваших желаний - иллюзия или реальная потребность? Стоит меньше планировать и больше делать, и в то же время держать баланс между трудом и отдыхом. Это будет формула успеха. Прекрасное время для инвестирования энергии в материальные достижения и улучшения физических условий.

Солнце, источник жизненной силы, с 17 августа займет свой знак, где уже находится Меркурий. Конец августа хорошо посвятить сдачи экзаменов, отправке проектов на проверку или утверждение, как на работе, так и в законодательные органы. Есть хорошие шансы получить быстрый ответ! Не следует доказывать правоту или навязывать свое мнение, даже если очень хочется.

Венера находиться в знаке Рака, поэтому желание романтики и сентиментальности вполне естественны. Мы становимся более впечатлительными и ранимыми.

Луна убывает до 27 Августа, а вместе с ней наша ментальная сила и творческая энергия, возможность создавать что-то новое также становится слабее. Лучше направить энергию на завершение проектов, подведение итогов и оценку сделанного.

  • 18-19 августа. Может ощущаться физическая слабость, растерянность. Не планируйте много дел в эти дни. Хорошее время для того, чтобы побыть с семьей, почитать вдохновляющую книгу или посмотреть фильм. 19 августа - хорошее время для лечения или восстановления сил.

  • 20-22 августа. Соединение Луны с Марсом вызовет желание последовать импульсу и рискнуть - хорошее время для созидательных действий или для дел, на которые вы раньше не решались.

  • 23 августа. Самый неблагоприятный день для начинаний.

  • 25 августа. Начинания этого дня будут двигаться не так быстро, как хотелось бы, придется прилагать больше усилий для успеха.

  • 27 августа - новолуние. Если возникнет ощущение, что вас недооценивают, недолюбливают и вообще не понимают, то совершенно нет смысла погружаться в эти эмоции, так как на самом деле это не так. Отличный день для постановки реальных целей и общения с единомышленниками.

  • 30 августа. Лечение или операция в этот день пройдут особенно удачно.

  • 31 августа. Наш ум будет особенно взволнован и рассеян, и не только потому, что это день сбора в школу. К вечеру напряжение снизится. После обеда, благоприятный день для дел, направленных на созидание.

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