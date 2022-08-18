Меньше планировать и больше делать! О благоприятных и не очень днях - в гороскопе на вторую половину августа от RusDelfi

В августе Марс, планета, показывающая наши действия, наконец-то перешла в более спокойное и стабильное положение. Обычно Марс передвигается в следующий знак за 45 дней. Но сейчас из-за ретроградного движения - что с ним случается всего раз в 2 года! - Марс будет освещать определенную тему почти 6 месяцев. За это время мы сможем прочувствовать его силу и возможности по максимуму!

В августе и сентябре энергетика Марса дает зеленый свет для претворения своих проектов в жизнь и для поддержания того, что уже имеем. Конечно, нельзя забывать о том, что именно лежит в основе ваших желаний - иллюзия или реальная потребность? Стоит меньше планировать и больше делать, и в то же время держать баланс между трудом и отдыхом. Это будет формула успеха. Прекрасное время для инвестирования энергии в материальные достижения и улучшения физических условий.

Солнце, источник жизненной силы, с 17 августа займет свой знак, где уже находится Меркурий. Конец августа хорошо посвятить сдачи экзаменов, отправке проектов на проверку или утверждение, как на работе, так и в законодательные органы. Есть хорошие шансы получить быстрый ответ! Не следует доказывать правоту или навязывать свое мнение, даже если очень хочется.

Венера находиться в знаке Рака, поэтому желание романтики и сентиментальности вполне естественны. Мы становимся более впечатлительными и ранимыми.

Луна убывает до 27 Августа, а вместе с ней наша ментальная сила и творческая энергия, возможность создавать что-то новое также становится слабее. Лучше направить энергию на завершение проектов, подведение итогов и оценку сделанного.