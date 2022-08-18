Меньше планировать и больше делать! О благоприятных и не очень днях - в гороскопе на вторую половину августа от RusDelfi
А что там сейчас на небе с точки зрения ведической астрологии Джйотиш? Астролог Ирина Варнес рассказала специально для RusDelfi о том, как пройдет вторая половина августа. Смотрите, какие дни более благоприятны, а в какие стоит воздержаться от новых начинаний.
В августе Марс, планета, показывающая наши действия, наконец-то перешла в более спокойное и стабильное положение. Обычно Марс передвигается в следующий знак за 45 дней. Но сейчас из-за ретроградного движения - что с ним случается всего раз в 2 года! - Марс будет освещать определенную тему почти 6 месяцев. За это время мы сможем прочувствовать его силу и возможности по максимуму!
В августе и сентябре энергетика Марса дает зеленый свет для претворения своих проектов в жизнь и для поддержания того, что уже имеем. Конечно, нельзя забывать о том, что именно лежит в основе ваших желаний - иллюзия или реальная потребность? Стоит меньше планировать и больше делать, и в то же время держать баланс между трудом и отдыхом. Это будет формула успеха. Прекрасное время для инвестирования энергии в материальные достижения и улучшения физических условий.
Солнце, источник жизненной силы, с 17 августа займет свой знак, где уже находится Меркурий. Конец августа хорошо посвятить сдачи экзаменов, отправке проектов на проверку или утверждение, как на работе, так и в законодательные органы. Есть хорошие шансы получить быстрый ответ! Не следует доказывать правоту или навязывать свое мнение, даже если очень хочется.
Венера находиться в знаке Рака, поэтому желание романтики и сентиментальности вполне естественны. Мы становимся более впечатлительными и ранимыми.
Луна убывает до 27 Августа, а вместе с ней наша ментальная сила и творческая энергия, возможность создавать что-то новое также становится слабее. Лучше направить энергию на завершение проектов, подведение итогов и оценку сделанного.
18-19 августа. Может ощущаться физическая слабость, растерянность. Не планируйте много дел в эти дни. Хорошее время для того, чтобы побыть с семьей, почитать вдохновляющую книгу или посмотреть фильм. 19 августа - хорошее время для лечения или восстановления сил.
20-22 августа. Соединение Луны с Марсом вызовет желание последовать импульсу и рискнуть - хорошее время для созидательных действий или для дел, на которые вы раньше не решались.
23 августа. Самый неблагоприятный день для начинаний.
25 августа. Начинания этого дня будут двигаться не так быстро, как хотелось бы, придется прилагать больше усилий для успеха.
27 августа - новолуние. Если возникнет ощущение, что вас недооценивают, недолюбливают и вообще не понимают, то совершенно нет смысла погружаться в эти эмоции, так как на самом деле это не так. Отличный день для постановки реальных целей и общения с единомышленниками.
30 августа. Лечение или операция в этот день пройдут особенно удачно.
31 августа. Наш ум будет особенно взволнован и рассеян, и не только потому, что это день сбора в школу. К вечеру напряжение снизится. После обеда, благоприятный день для дел, направленных на созидание.