Единение с природой: в Fotografiska открывается невероятная выставка молодого корейского фэшн-фотографа

Ги Сок Чо родился в 1992 году в Сеуле (Южная Корея). В возрасте 20 лет бросил университет, чтобы сосредоточиться на карьере: работал графическим дизайнером, арт-директором, сценографом и фотографом. Он часто снимал цветы и своих друзей, и вскоре его фотографии привлекли внимание индустрии моды. Тогда же, в 2016 году, он основал и собственный бренд одежды KUSIKOHC. В качестве фэшн-фотографа Ги Сок Чо работал с журналами Vogue Korea, Elle Korea, Esquire Korea и такими брендами, как Prada, Nike, Adidas и Cartier.

Два ключевых понятия в творчестве Ги Сок Чо — это красота и аналоговые фотокамеры, которые помогают ему эту красоту запечатлеть. Результат художник называет „неожиданной красотой“, которую при помощи цифровых технологий зафиксировать, по его мнению, невозможно.

„Сосуществование“ — первая крупная выставка художника. На ней демонстрируется около 60 фотографий, снятых в 2018-2020 гг. Ги Сок Чо тщательно выстраивает композиции, продумывая каждую деталь: свет, цветовую гамму, реквизит, одежду. От работ Чо веет утонченной атмосферой, гармонией, чистотой и символизмом. Его необычные портреты людей и цветов стремятся передать то, насколько сложна и неоднозначна, но вместе с тем прекрасна наша жизнь. В своем творчестве Чо часто обращается к теме сосуществования. Он верит, что все и вся — камни, деревья, животные, города, машины, люди — связано между собой и влияют друг на друга.



По случаю открытия выставки голландский флорист Петер Буйкенс, чей магазин в квартале Ротерманни знаком многим таллиннцам, создаст инсталляцию из цветов. После открытия экспозиции Петер проведет мастер-классы, вдохновленные работами Чо. „Ждите неожиданного!“ — интригует флорист.

Рассказывает Маарья Лоорентс, руководитель выставочных проектов Fotografiska: „Понятие „сосуществование“, которое вынесено в название выставки, очень важно для Чо: он считает, что некоторые явления и объекты существуют вне времени и пространства. В качестве примера можно привести человеческое тело. На выставке можно увидеть серию „Этюд с цветами“, где в поисках схожих форм художник сопоставляет фрагменты человеческого тела и растения. Мы видим целостные произведения, где каждая деталь на своем месте, где нет ничего случайного“.