В моду вернулись 80-е: несколько вещей, которые актуальны и сегодня
90-е и нулевые в моде, но зацикливаться только на них не стоит. Рассказываем, к каким предметам гардероба из „другого прошлого“ стоит присмотреться прямо сейчас.
Если возвращение спорных нулевых вас совсем не обрадовало, а стиль 90-х тоже не соответствует идеальным представлениям о современных аутфитах, у нас есть хорошие новости. На подиумах все чаще можно увидеть модели, вдохновленные яркими 80-и, пишет LadyMail.
Тренд только набирает обороты, и вы можете опередить всех модниц. Собрали список мастхэвов, которые легко встроятся в привычные городские аутфиты.
Пиджаки с квадратными плечами
Многие давно отказались от облегающих силуэтов, отдав предпочтение стильным пиджакам с мужского плеча. Тенденция остается востребованной, но мы рекомендуем обратить внимание на модели с квадратными плечами, которые были популярны именно в 80-е.
Они добавляют неповторимую изюминку в любой образ: даже классическая рубашка с таким пиджаком играет по-новому. Сочетать можно с топами, блузками, расслабленными брюками или даже шортами – вы ограничены лишь фантазией.
Комбинезоны
Комбинезоны давно прижились в наших гардеробах, но, если вы еще не обзавелись стильной моделью, самое время исправлять ситуацию. К каким изделиям стоит присмотреться? Как и в случае с пиджаками, широкие плечи внесут интересный акцент. Или примерьте модели из джинсы. Комбинезон должен сидеть расслабленно и не сковывать движений, а отличным вариантом для лета станет жизнерадостная цветовая гамма – оранжевый, зеленый, фиолетовый или розовый.
Завершить аутфит можно как биркенштоками, так и любимыми кроссовками.
Яркие туфли
В 80-е девушки комбинировали яркие костюмы и туфли, создавая запоминающиеся тотал-луки. Красавицы могли одеваться в синий или розовый с головы до ног. Более того, в гардеробах модниц можно было найти обувь на низком каблуке любых расцветок.
Ловите лайфхак на будущее: если вы не готовы к слишком броским нарядам, сделайте яркие туфли главным элементом образа.
Платья в пасторальном стиле
Эта милая тенденция прекрасно подойдет любительницам женственных образов. Платья в пасторальном стиле сделают вас хрупкой и нежной. Более того, модели с открытыми плечами и цветочным принтом вполне вписываются в мастхэвы этого лета: сочетайте платье с балетками, босоножками или сандалиями, а шляпа или сумка-корзина великолепно встроятся в аутфит по настроению.
Цветные колготки
Конечно, 80-е невозможно представить без цветных колготок. Изделия из прошлого – настоящее буйство красок. Если вы готовы к модным экспериментам, смело надевайте колготки с цветочным принтом. Для тех, кто хочет добавить цвета, но одевается поскромнее, подойдут модели в пастельной гамме. Важно: не переусердствуйте и не перегрузите наряд. Пусть колготки повторяют цвет принта на клетчатой мини-юбке или выполняют роль главного акцента.
Объемные резинки
В 80-е резинки считались не просто удобным помощником, а полноценным аксессуаром, который тщательно подбирали к аутфиту. В арсенале девушек были резинки на любой вкус и цвет – от дерзкой фуксии до мелкого цветочного орнамента. Аксессуар также носили на запястье – это позволяло быстро собрать волосы в хвост при необходимости, а еще резинки заменяли браслет. Лайфхаком легко воспользоваться и сегодня: на рынке представлено множество объемных резинок разных расцветок.