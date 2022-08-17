В моду вернулись 80-е: несколько вещей, которые актуальны и сегодня

Если возвращение спорных нулевых вас совсем не обрадовало, а стиль 90-х тоже не соответствует идеальным представлениям о современных аутфитах, у нас есть хорошие новости. На подиумах все чаще можно увидеть модели, вдохновленные яркими 80-и, пишет LadyMail.

Тренд только набирает обороты, и вы можете опередить всех модниц. Собрали список мастхэвов, которые легко встроятся в привычные городские аутфиты.

Пиджаки с квадратными плечами

Многие давно отказались от облегающих силуэтов, отдав предпочтение стильным пиджакам с мужского плеча. Тенденция остается востребованной, но мы рекомендуем обратить внимание на модели с квадратными плечами, которые были популярны именно в 80-е.

Они добавляют неповторимую изюминку в любой образ: даже классическая рубашка с таким пиджаком играет по-новому. Сочетать можно с топами, блузками, расслабленными брюками или даже шортами – вы ограничены лишь фантазией.

Комбинезоны

Комбинезоны давно прижились в наших гардеробах, но, если вы еще не обзавелись стильной моделью, самое время исправлять ситуацию. К каким изделиям стоит присмотреться? Как и в случае с пиджаками, широкие плечи внесут интересный акцент. Или примерьте модели из джинсы. Комбинезон должен сидеть расслабленно и не сковывать движений, а отличным вариантом для лета станет жизнерадостная цветовая гамма – оранжевый, зеленый, фиолетовый или розовый.

Завершить аутфит можно как биркенштоками, так и любимыми кроссовками.

Яркие туфли

В 80-е девушки комбинировали яркие костюмы и туфли, создавая запоминающиеся тотал-луки. Красавицы могли одеваться в синий или розовый с головы до ног. Более того, в гардеробах модниц можно было найти обувь на низком каблуке любых расцветок.

Ловите лайфхак на будущее: если вы не готовы к слишком броским нарядам, сделайте яркие туфли главным элементом образа.

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