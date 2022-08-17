Мода и стиль
17.08.2022, 20:04

В моду вернулись 80-е: несколько вещей, которые актуальны и сегодня

 
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Back,In,Time,90s,80s.,Stylish,Girl,In,Retro,Colourful
ФОТО: Shutterstock

90-е и нулевые в моде, но зацикливаться только на них не стоит. Рассказываем, к каким предметам гардероба из „другого прошлого“ стоит присмотреться прямо сейчас.

Если возвращение спорных нулевых вас совсем не обрадовало, а стиль 90-х тоже не соответствует идеальным представлениям о современных аутфитах, у нас есть хорошие новости. На подиумах все чаще можно увидеть модели, вдохновленные яркими 80-и, пишет LadyMail.

Тренд только набирает обороты, и вы можете опередить всех модниц. Собрали список мастхэвов, которые легко встроятся в привычные городские аутфиты.

Пиджаки с квадратными плечами

Многие давно отказались от облегающих силуэтов, отдав предпочтение стильным пиджакам с мужского плеча. Тенденция остается востребованной, но мы рекомендуем обратить внимание на модели с квадратными плечами, которые были популярны именно в 80-е.

Они добавляют неповторимую изюминку в любой образ: даже классическая рубашка с таким пиджаком играет по-новому. Сочетать можно с топами, блузками, расслабленными брюками или даже шортами – вы ограничены лишь фантазией.

Комбинезоны

Комбинезоны давно прижились в наших гардеробах, но, если вы еще не обзавелись стильной моделью, самое время исправлять ситуацию. К каким изделиям стоит присмотреться? Как и в случае с пиджаками, широкие плечи внесут интересный акцент. Или примерьте модели из джинсы. Комбинезон должен сидеть расслабленно и не сковывать движений, а отличным вариантом для лета станет жизнерадостная цветовая гамма – оранжевый, зеленый, фиолетовый или розовый.

Завершить аутфит можно как биркенштоками, так и любимыми кроссовками.

Яркие туфли

В 80-е девушки комбинировали яркие костюмы и туфли, создавая запоминающиеся тотал-луки. Красавицы могли одеваться в синий или розовый с головы до ног. Более того, в гардеробах модниц можно было найти обувь на низком каблуке любых расцветок.

Ловите лайфхак на будущее: если вы не готовы к слишком броским нарядам, сделайте яркие туфли главным элементом образа.

Платья в пасторальном стиле

Эта милая тенденция прекрасно подойдет любительницам женственных образов. Платья в пасторальном стиле сделают вас хрупкой и нежной. Более того, модели с открытыми плечами и цветочным принтом вполне вписываются в мастхэвы этого лета: сочетайте платье с балетками, босоножками или сандалиями, а шляпа или сумка-корзина великолепно встроятся в аутфит по настроению.

Цветные колготки

Конечно, 80-е невозможно представить без цветных колготок. Изделия из прошлого – настоящее буйство красок. Если вы готовы к модным экспериментам, смело надевайте колготки с цветочным принтом. Для тех, кто хочет добавить цвета, но одевается поскромнее, подойдут модели в пастельной гамме. Важно: не переусердствуйте и не перегрузите наряд. Пусть колготки повторяют цвет принта на клетчатой мини-юбке или выполняют роль главного акцента.

Объемные резинки

В 80-е резинки считались не просто удобным помощником, а полноценным аксессуаром, который тщательно подбирали к аутфиту. В арсенале девушек были резинки на любой вкус и цвет – от дерзкой фуксии до мелкого цветочного орнамента. Аксессуар также носили на запястье – это позволяло быстро собрать волосы в хвост при необходимости, а еще резинки заменяли браслет. Лайфхаком легко воспользоваться и сегодня: на рынке представлено множество объемных резинок разных расцветок.

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