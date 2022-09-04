„После двадцати лет совместной жизни, двух детей и ипотеки, я думаю, у меня есть право знать“.

Ожидая, пока сауна достаточно нагреется, они проводили время на террасе, попивая вино. Аксель взял несколько спиннингов в качестве развлечения и пошел добавить дров в огонь сауны. Какой это был отдых! Всего хватало, ничего не было сверх меры. Только они вдвоем. Внезапно у Акселя начало клевать. На крючке удочки шипела почти двухкилограммовая щука. Некоторое время Аксель возился с крючком, стараясь снять его как можно аккуратнее. Лийс сфотографировала рыбака и улов, затем Аксель отпустил щучку обратно в речные воды. Они пошли в сауну.

Чувствуя рядом с собой на полке голое горячее тело Лийс, Аксель был в замешательстве. Впервые с момента планирования этой поездки он не был уверен в своих мотивах. Чувство немедленного освобождения, охватившее его с самого утра, сменилось нерешительностью, усугубленной интимной, горячей и липкой близостью Лийс. Обычно в такие моменты инициатива принадлежала Акселю, и она никогда не давала ему повода для разочарования. Сегодня все было по-другому. Аксель громко поддал жару и предложил охладиться в воде. Лийс, захмелевшая от вина и лежания на полке в сауне, охотно согласилась. Почему бы и нет.