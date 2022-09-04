04.09.2022, 19:21
„После двадцати лет совместной жизни, двух детей и ипотеки, я думаю, у меня есть право знать“.(4)
ФОТО: Shutterstock
Отрывок из книги Кристьяна Сааля „Умершая любовь мужчины“.
Ожидая, пока сауна достаточно нагреется, они проводили время на террасе, попивая вино. Аксель взял несколько спиннингов в качестве развлечения и пошел добавить дров в огонь сауны. Какой это был отдых! Всего хватало, ничего не было сверх меры. Только они вдвоем. Внезапно у Акселя начало клевать. На крючке удочки шипела почти двухкилограммовая щука. Некоторое время Аксель возился с крючком, стараясь снять его как можно аккуратнее. Лийс сфотографировала рыбака и улов, затем Аксель отпустил щучку обратно в речные воды. Они пошли в сауну.