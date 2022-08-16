5 самых вкусных освежающих лимонадов(1)
Пять вкусных лимонадов с необычными ингредиентами, которые еще успеют украсить это лето.
Август — время ловить лето за хвост и пить лимонады, бодрящие и освежающие. Вот несколько рецептов, которые можно легко повторить дома и получить результат не хуже, чем в ресторане, пишет LadyMail.
Лимонад клубника-лайм
Ингредиенты:
Клубничное пюре — 60 г
Фреш лайма — 30 мл
Лист лайма — 3-4 шт.
Сахарный сироп — 20 мл
Долька лайма для украшения — 1шт.
Вода газированная — 200 мл
Лед
Способ приготовления: свежую клубнику протереть пестиком через мелкое сито, чтобы получилось почти прозрачное пюре. Соединить все ингредиенты в высоком бокале. Добавить лед, украсить долькой лайма.
Томатный лимонад
Ингредиенты:
Помидоры черри — 3 шт.
Малиновое пюре — 60 г
Лимонный сок — 15 мл
Сахарный сироп — 20 мл
Содовая — 150 мл
Листья базилика для украшения
Способ приготовления: помидоры подавить, добавить малиновое пюре, свежевыжатый лимонный сок, сахарный сироп и все смешать в шейкере со льдом. Наполнить бокал льдом, вылить смесь из шейкера на лед. Сверху залить содовой, тщательно перемешать, украсить листьями базилика.
Лимонад из маракуйи
Ингредиенты:
Вода — 2 л
Свежая маракуйя — 0,5 кг
Сахар — 3 ст. л.
Лед по вкусу.
Способ приготовления: маракуйю помыть, разрезать пополам, вынуть мякоть ложкой, переложить в кувшин. Добавить воду, сахар, лед. Перемешать и подавать.
Лимонад с арбузом и малиной
Ингредиенты:
Арбуз – 250 г
Малина – 30 шт.
Лимонный фреш – 30 мл
Малиновый сироп – 30 мл
Содовая – 100 мл
Способ приготовления: очистить арбуз от косточек и кожуры и взбить в блендере до однородной массы. Смешать измельченную мякоть арбуза с остальными ингредиентами, кроме содовой. Процедить полученную массу через ситечко в высокий стакан со льдом, добавить содовую, украсить свежим арбузом.
Классический лимонад
Ингредиенты:
Лимонный сок — 350 мл
Вода — 2 л
Сахар — 350 г
Лед
Способ приготовления: высыпать сахар в большую кастрюлю, залить 250 мл воды. Поставить на медленный огонь, довести до кипения, дождаться, пока сахар полностью растворится. Остудить при комнатной температуре, затем убрать в холодильник. Добавить оставшуюся воду, лимонный сок и лед.