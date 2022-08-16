5 самых вкусных освежающих лимонадов

Август — время ловить лето за хвост и пить лимонады, бодрящие и освежающие. Вот несколько рецептов, которые можно легко повторить дома и получить результат не хуже, чем в ресторане, пишет LadyMail.

Лимонад клубника-лайм

Ингредиенты:

Клубничное пюре — 60 г

Фреш лайма — 30 мл

Лист лайма — 3-4 шт.

Сахарный сироп — 20 мл

Долька лайма для украшения — 1шт.

Вода газированная — 200 мл

Лед

Способ приготовления: свежую клубнику протереть пестиком через мелкое сито, чтобы получилось почти прозрачное пюре. Соединить все ингредиенты в высоком бокале. Добавить лед, украсить долькой лайма.

Томатный лимонад

Ингредиенты:

Помидоры черри — 3 шт.

Малиновое пюре — 60 г

Лимонный сок — 15 мл

Сахарный сироп — 20 мл

Содовая — 150 мл

Листья базилика для украшения

Способ приготовления: помидоры подавить, добавить малиновое пюре, свежевыжатый лимонный сок, сахарный сироп и все смешать в шейкере со льдом. Наполнить бокал льдом, вылить смесь из шейкера на лед. Сверху залить содовой, тщательно перемешать, украсить листьями базилика.

Лимонад из маракуйи

Ингредиенты:

Вода — 2 л

Свежая маракуйя — 0,5 кг

Сахар — 3 ст. л.

Лед по вкусу.

Способ приготовления: маракуйю помыть, разрезать пополам, вынуть мякоть ложкой, переложить в кувшин. Добавить воду, сахар, лед. Перемешать и подавать.

Лимонад с арбузом и малиной

Ингредиенты:

Арбуз – 250 г

Малина – 30 шт.

Лимонный фреш – 30 мл

Малиновый сироп – 30 мл

Содовая – 100 мл

Способ приготовления: очистить арбуз от косточек и кожуры и взбить в блендере до однородной массы. Смешать измельченную мякоть арбуза с остальными ингредиентами, кроме содовой. Процедить полученную массу через ситечко в высокий стакан со льдом, добавить содовую, украсить свежим арбузом.

Классический лимонад

Ингредиенты:

Лимонный сок — 350 мл

Вода — 2 л

Сахар — 350 г

Лед

Способ приготовления: высыпать сахар в большую кастрюлю, залить 250 мл воды. Поставить на медленный огонь, довести до кипения, дождаться, пока сахар полностью растворится. Остудить при комнатной температуре, затем убрать в холодильник. Добавить оставшуюся воду, лимонный сок и лед.