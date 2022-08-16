Рецепты
16.08.2022, 20:00

5 самых вкусных освежающих лимонадов

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Delicious,Orange,Soda,Water,On,Light,Blue,Wooden,Table.,Space
Delicious,Orange,Soda,Water,On,Light,Blue,Wooden,Table.,Space
ФОТО: Shutterstock

Пять вкусных лимонадов с необычными ингредиентами, которые еще успеют украсить это лето.

Август — время ловить лето за хвост и пить лимонады, бодрящие и освежающие. Вот несколько рецептов, которые можно легко повторить дома и получить результат не хуже, чем в ресторане, пишет LadyMail.

Лимонад клубника-лайм

Ингредиенты:

  • Клубничное пюре — 60 г

  • Фреш лайма — 30 мл

  • Лист лайма — 3-4 шт.

  • Сахарный сироп — 20 мл

  • Долька лайма для украшения — 1шт.

  • Вода газированная — 200 мл

  • Лед

Способ приготовления: свежую клубнику протереть пестиком через мелкое сито, чтобы получилось почти прозрачное пюре. Соединить все ингредиенты в высоком бокале. Добавить лед, украсить долькой лайма.

Томатный лимонад

Ингредиенты:

  • Помидоры черри — 3 шт.

  • Малиновое пюре — 60 г

  • Лимонный сок — 15 мл

  • Сахарный сироп — 20 мл

  • Содовая — 150 мл

  • Листья базилика для украшения

Способ приготовления: помидоры подавить, добавить малиновое пюре, свежевыжатый лимонный сок, сахарный сироп и все смешать в шейкере со льдом. Наполнить бокал льдом, вылить смесь из шейкера на лед. Сверху залить содовой, тщательно перемешать, украсить листьями базилика.

Лимонад из маракуйи

Ингредиенты:

  • Вода — 2 л

  • Свежая маракуйя — 0,5 кг

  • Сахар — 3 ст. л.

  • Лед по вкусу.

Способ приготовления: маракуйю помыть, разрезать пополам, вынуть мякоть ложкой, переложить в кувшин. Добавить воду, сахар, лед. Перемешать и подавать.

Лимонад с арбузом и малиной

Ингредиенты:

  • Арбуз – 250 г

  • Малина – 30 шт.

  • Лимонный фреш – 30 мл

  • Малиновый сироп – 30 мл

  • Содовая – 100 мл

Способ приготовления: очистить арбуз от косточек и кожуры и взбить в блендере до однородной массы. Смешать измельченную мякоть арбуза с остальными ингредиентами, кроме содовой. Процедить полученную массу через ситечко в высокий стакан со льдом, добавить содовую, украсить свежим арбузом.

Классический лимонад

Ингредиенты:

  • Лимонный сок — 350 мл

  • Вода — 2 л

  • Сахар — 350 г

  • Лед

Способ приготовления: высыпать сахар в большую кастрюлю, залить 250 мл воды. Поставить на медленный огонь, довести до кипения, дождаться, пока сахар полностью растворится. Остудить при комнатной температуре, затем убрать в холодильник. Добавить оставшуюся воду, лимонный сок и лед.

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