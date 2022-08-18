Женатые 21 год супруги наконец-то съехались и столкнулись с неожиданной проблемой

55-летняя Клэр Берк и ее 49-летний муж Дэвид женаты, но уже 20 лет живут в разных домах, чтобы сохранить искру.

Клэр говорит, что после переезда она чувствовала себя скорее уборщицей, чем женщиной. Она убрала одежду мужа, которая валялась в комнате, положила зубную пасту к раковине и собрала его спортивный инвентарь, оставленный в саду.

Клэр из Уэтерби в Западном Йорке сказала: „Я чувствовала, что я всего лишь уборщица. Из-за этого возникло много напряжения, хоть мы и говорили об этом часами, но спустя какое-то время я решила для себя принять его таким, какой он есть“, - признается женщина и добавляет, что хотя они пытались жить в одной спальне и спать в одной кровати, это их тоже не устроило“.

Теперь пара договорилась, что они поделят дом пополам, чтобы сохранить личное пространство каждого. Также, супруги спят в разных спальнях.

Но не только - пара даже телевизор смотрит в разных комнатах, потому что они никогда не могут договориться о том, что смотреть. Также была проблема с гардеробом в спальне, который не вмещал одежду обоих партнеров. „Дэвид не против, чтобы его одежда была разбросана повсюду, но я люблю чистоту“.

Новый способ совместной жизни

„Мы нашли способ быть под одной крышей как одна семья“, - говорит мать, имея в виду тот факт, что они оба живут в разных частях дома и в разных комнатах. Их 13-летний сын Джей также живет в доме.

„Это как будто мы имеем лучшее из двух миров. Мы проводим время вместе, что очень важно для нас. Особенно за ужином, когда мы можем сесть и вместе насладиться едой.

Каждый вечер после того, как Джей ложится спать, у пары также есть 15 минут, чтобы пообщаться и посмотреть телевизор вместе перед сном.