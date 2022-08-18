Женатые 21 год супруги наконец-то съехались и столкнулись с неожиданной проблемой(1)
Женщина, которая наконец-то переехала в один дом со своим мужем после 20-ти совместных лет, призналась, что этот переезд только усугубил их отношения.
55-летняя Клэр Берк и ее 49-летний муж Дэвид женаты, но уже 20 лет живут в разных домах, чтобы сохранить искру.
Клэр говорит, что после переезда она чувствовала себя скорее уборщицей, чем женщиной. Она убрала одежду мужа, которая валялась в комнате, положила зубную пасту к раковине и собрала его спортивный инвентарь, оставленный в саду.
Клэр из Уэтерби в Западном Йорке сказала: „Я чувствовала, что я всего лишь уборщица. Из-за этого возникло много напряжения, хоть мы и говорили об этом часами, но спустя какое-то время я решила для себя принять его таким, какой он есть“, - признается женщина и добавляет, что хотя они пытались жить в одной спальне и спать в одной кровати, это их тоже не устроило“.
Теперь пара договорилась, что они поделят дом пополам, чтобы сохранить личное пространство каждого. Также, супруги спят в разных спальнях.
Но не только - пара даже телевизор смотрит в разных комнатах, потому что они никогда не могут договориться о том, что смотреть. Также была проблема с гардеробом в спальне, который не вмещал одежду обоих партнеров. „Дэвид не против, чтобы его одежда была разбросана повсюду, но я люблю чистоту“.
Новый способ совместной жизни
„Мы нашли способ быть под одной крышей как одна семья“, - говорит мать, имея в виду тот факт, что они оба живут в разных частях дома и в разных комнатах. Их 13-летний сын Джей также живет в доме.
„Это как будто мы имеем лучшее из двух миров. Мы проводим время вместе, что очень важно для нас. Особенно за ужином, когда мы можем сесть и вместе насладиться едой.
Каждый вечер после того, как Джей ложится спать, у пары также есть 15 минут, чтобы пообщаться и посмотреть телевизор вместе перед сном.
„Я боялась, что если мы съедемся, то потеряем ту искру, которая удерживала нас вместе, потому что, когда мы жили раздельно, у меня появлялись бабочки в животе, как только он проезжал перед моим домом“, - вспоминает женщина. „Но мы по-прежнему очень сильно любим друг друга и даже решили обновить наши клятвы в прошлом году после 21 года совместной жизни“.
Клэр добавляет, что их образ жизни, возможно, не совсем обычный, но он их устраивает, и это все, что их волнует в данный момент.
источник: The Sun