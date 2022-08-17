„Жена слишком волосатая“: Раскрыты наиболее распространенные причины, по которым мужчины и женщины подают на развод(14)
Узнайте 10 наиболее распространенных причин разводов, согласно статистическим исследованиям.
Причины, по которым мужчины разводятся:
1. Мужчина просто не готов к серьезным отношениям (15%)
2. Мужчина чувствует себя на втором месте в жизни женщины (10%).
3. Женщина не ухаживает за собой, не соблюдает гигиену (10%).
4. Слишком много ссор (10%)
5. Слишком мало секса (10%)
6. Слишком требовательная жена (9%)
7. Любовь к другому человеку (9%)
8. Женщина плохо целуется (8%)
9. Больше не видят совместного будущего (8%)
10. Слишком волосатая жена (8%)
По каким причинам хотят уйти женщины?
1. Прошла любовь ( 39,7%)
2. Мужчина был неверен (36,5%)
3. Мужчина солгал (29,3%).
4. Слишком много ссор (29,1%)
5. Отношения недостаточно романтичны (21,1%)
6. Женщина хочет развлекаться в одиночестве (21,1%)
7. Женщина считает, что мужчина недостаточно амбициозен (20,6%)
8. Отношения утомляют слишком долго (20,2%)
9. Мужчина не может найти общий язык с близкими своей женщины (18,9%)
10. Сексуальная жизнь не приносит удовлетворения (15,7%).
источник: Kodused Lood