„Жена слишком волосатая“: Раскрыты наиболее распространенные причины, по которым мужчины и женщины подают на развод

Причины, по которым мужчины разводятся:

1. Мужчина просто не готов к серьезным отношениям (15%)

2. Мужчина чувствует себя на втором месте в жизни женщины (10%).

3. Женщина не ухаживает за собой, не соблюдает гигиену (10%).

4. Слишком много ссор (10%)

5. Слишком мало секса (10%)

6. Слишком требовательная жена (9%)

7. Любовь к другому человеку (9%)

8. Женщина плохо целуется (8%)

9. Больше не видят совместного будущего (8%)

10. Слишком волосатая жена (8%)

По каким причинам хотят уйти женщины?

1. Прошла любовь ( 39,7%)

2. Мужчина был неверен (36,5%)

3. Мужчина солгал (29,3%).

4. Слишком много ссор (29,1%)

5. Отношения недостаточно романтичны (21,1%)

6. Женщина хочет развлекаться в одиночестве (21,1%)

7. Женщина считает, что мужчина недостаточно амбициозен (20,6%)

8. Отношения утомляют слишком долго (20,2%)

9. Мужчина не может найти общий язык с близкими своей женщины (18,9%)

10. Сексуальная жизнь не приносит удовлетворения (15,7%).



источник: Kodused Lood