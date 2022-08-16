„Я не пью каждый день“ или ложь, которая медленно приводит к алкоголизму

„Красное вино полезно“

Возможно, вы слышали, что красное вино полезно для здоровья. На самом деле, вам следует быть немного более скептичными. „Пейте красное вино, если хотите. Но не пейте его, потому что вы думаете, что это полезно для здоровья. Это не так“, - говорит врач Колин Ангус.

„Я не пьянею“

Эксперты объясняют, что проблема крепких напитков не всегда заключается в „пьянстве“, а в том, что алкоголь оказывает на организм долгосрочное воздействие, которое способствует развитию хронических заболеваний, таких как рак.

„Если у вас высокая толерантность к алкоголю, то, скорее всего, у вас повышенный риск хронических заболеваний, потому что вы без проблем употребляли большое количество спиртного“, - говорит Ангус.

„Я пью, чтобы чувствовать себя свободнее“

Многие люди чувствуют себя более уверенно, когда выпивают. Сэди Бонифас, руководитель исследовательского отдела Института изучения алкоголя, говорит: „Алкоголь заставляет вас чувствовать себя менее дискомфортно, поэтому вы, скорее всего, будете чувствовать себя свободнее и комфортнее, если выпьете немного. Но это также затуманивает ваше сознание“.

Поэтому уверенность в себе, которая появляется после алкоголя, может оказаться не совсем тем, что вы ищете. Скорее всего, вы будете чувствовать себя более тревожно на следующий день, потому что не сможете вспомнить, что сказали или как себя вели.

„Я пью только хорошие напитки!“

Будь то дешевое пиво или дорогой виски, алкоголь есть алкоголь. Все алкогольные напитки изготавливаются на основе этанола, опьяняющего ингредиента, который вызывает похмелье и зависимость.

„Алкоголь помогает мне заснуть“

Алкоголь поможет вам заснуть, но он не позволит получить качественный сон. Если вы употребляли алкоголь, то, скорее всего, будете часто просыпаться по ночам, чувствовать обезвоживание и испытывать проблемы с засыпанием. И даже если вы не проснетесь посреди ночи, отдых будет некачественным!

„Я не пью каждый день“