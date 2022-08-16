Десять продуктов, которые усиливают половое влечение и укрепляют мужское достоинство
Либидо снизилось и начались проблемы в постели? Многое зависит от питания. Если в течение длительного времени ваша постельная жизнь была довольно проблематичной, крайне важно пересмотреть свой рацион. Если в вашем меню нет этих десяти продуктов, которые стимулируют половое влечение и полезны для общего здоровья, сейчас самое время изменить ситуацию.
Яблоки
Яблоки - это фрукты, дающие энергию, которые придают силу мышцам и являются хорошим перекусом в конце лета, а кроме того, яблоки также содержат кверцетин - флавоноид, который обладает противовоспалительными свойствами и снижает риск развития рака простаты.
Бананы
Бананы содержат особый фермент бромелайн, который обладает противовоспалительным и разжижающим кровь действием, способствуя повышению уровня тестостерона. В бананах также много калия, который крайне важен для кровообращения и сексуального здоровья.
Свекла
Многие люди презирают вкус свеклы, но для мужчин важно знать, что в свекле много нитратов - сосудорасширяющих веществ, которые открывают сосуды и усиливают кровоток в организме.
Брокколи
Помимо низкого содержания жира и высокого содержания клетчатки, брокколи содержит витамин С, который связан с повышением либидо. Может быть, пора покончить с пренебрежительным отношением к брокколи и найти рецепт, в котором брокколи положительно удивит вас?
Морковь
В моркови много витамина А, который помогает регулировать синтез полового гормона прогестерона, а также стимулирует выработку сперматозоидов.
Сельдерей
Этот некалорийный продукт обладает сильным ароматом, который, выделяясь через потовые железы, привлекает противоположный пол и может усилить сексуальное возбуждение. Сельдерей содержит комбинацию витамина Е, магния, ниацина, калия и цинка, которые необходимы для успешного полового акта. Внутри стебля сельдерея находится еще один мощный ингредиент - аргинин - аминокислота, которая расширяет кровеносные сосуды подобно виагре.
Перец чили
Исследование, опубликованное в журнале Physiology & Behavior, показывает, что у мужчин, которые любят острую пищу, уровень тестостерона выше среднего. Перец чили содержит капсаицин - вещество, которое вызывает чувство жжения во рту, повышает частоту сердечных сокращений и стимулирует нервные окончания. Капсаицин также играет важную роль в выработке эндорфинов, или гормонов счастья.
Шоколад
Шоколад содержит соединение под названием тирамин, которое повышает уровень дофамина в мозге, что, в свою очередь, необходимо для успешного полового акта. Шоколад также можно использовать во время прелюдии - подойдите к этому творчески и наслаждайтесь!
Яйца
Яйца, возможно, не самый сексуальный продукт, но в них содержится много витамина B6, который повышает тестостерон и усиливает половое влечение. Яйца также содержат большое количество белка, который важен для выносливости и работоспособности.
Мед
Мед содержит минерал под названием бор, который помогает регулировать тестостерон, улучшает либидо и повышает сексуальную выносливость.
Источник: Men’s journal