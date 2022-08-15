Соберите школьный портфель и, если повезет, и чемодан!

В ассортименте школьных принадлежностей Maxima вы найдете широкий выбор недорогих школьных портфелей, ранцев, рюкзаков, спортивных сумок, а также мешков для обуви.

Какой школьный портфель выбрать для ребенка?

Портфель обязательно должен иметь две лямки, не стоит покупать сумку, которая носится через плечо или в руке. Таким образом ваш ребенок сможет с удобством носить портфель даже с тяжелым содержимым.

Следует позаботиться о том, чтобы школьный портфель имел эргономичный дизайн. Части портфеля, соприкасающиеся с телом, должны быть мягкими – это лямки на плечах, а также задняя часть портфеля.

Было бы хорошо, если бы портфель имел внутри распределительные отделения, чтобы в них можно было удобно сложить школьные принадлежности, и это обеспечит лучшую поддержку спины ребенка и распределение веса.

Важно чтобы лямки на плечах были регулируемые и мягкие. Поскольку ребенок быстро растет, длину лямок школьного портфеля необходимо время от времени регулировать.

На прилавках школьных принадлежностей Maxima можно найти такие известные бренды, как Herliz и Grafia Plus, выбор которых включает в себя как ассортимент более нейтральных тонов для более скромных, так и яркие сумки. Для самых маленьких школьников в продаже есть школьные портфели LOL, Minions, Frozen и Cars. Каждый сможет найти подходящий вариант.

В Maxima есть широкий выбор школьных принадлежностей для каждой возрастной группы, и при покупке необходимых товаров у вас также будет шанс собрать чемодан и выбрать семейную поездку в предпочтительном направлении стоимостью 3000 евро. Удача улыбнется еще 100 счастливчикам, которые получат обратно стоимость купленных товаров.

Подготовка к школе еще никогда не была такой простой и выгодной.

Широкий ассортимент школьных товаров с выгодными предложениями представлен во всех магазинах Maxima, чем больше магазин – тем шире ассортимент!