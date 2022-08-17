Аристократизм, бикини, серфинг: когда и как загар вошел в моду
Один из самых красноречивых признаков того, что человек отлично провел отпуск или вообще не особо утруждает себя сидением в офисе, — красивый, ровный загар. Слова „отдохнул“ и „загорел“ едва ли не синонимы, но так было далеко не всегда.
По доброй воле подставлять себя солнцу люди стали относительно недавно — вплоть до 20-х годов прошлого века чахоточная бледность считалась признаком благородства, а загар, наоборот, свидетельствовал о том, что человек много и тяжело работает, подолгу на улице, пишет журнал „Правила жизни“. Вспомним сцену из „Унесенных ветром“, где нянька ругает главную героиню за то, что та пренебрегает шалями и зонтиком: „Сколько патоки на вас извели, мисс Скарлетт!“ — ворчит она, припоминая хлопоты, с которыми пришлось отбеливать случайно „прилипший“ загар.
Занятно, что первые трещины в фундаменте моды на бледность появились с открытием возбудителя туберкулеза — эту бактерию в 1882 году открыл Роберт Кох. С этого момента идея путать аристократичность с болезненностью постепенно стала терять свою привлекательность, а здоровый румянец и свежий цвет лица, наоборот, начали цениться все больше. Однако переломный момент случился спустя 40 лет благодаря Коко Шанель — эта без преувеличения великая женщина не только переодела женщин в брюки и сделала рыбацкие тельняшки элегантными, но и ввела моду на загар. Отдыхая в 1923 году на Лазурном Берегу, она решительно отказалась прятаться под маркизами и зонтиками от солнечных лучей, отчего ее кожа приобрела естественную смуглость. Вполне ожидаемо вслед за Шанель, к которой вскоре присоединились Хемингуэй, Пикассо и другие представители богемы, загорать принялись едва ли не все модницы и модники Европы и США.
Уже к концу 1920-х производители косметики начали выпускать масла для загара, обещавшие ускоренное потемнение кожи. Первопроходцем стал Жан Пату с его Huile de Chaldée, а в середине 1930-х вышло и первое средство с солнцезащитным фильтром в составе. Реклама обещала, что продукт быстро обеспечит ровный и темный загар, одновременно защитив от ожогов.
Растущая популярность загара не могла не повлиять и на модную индустрию — максимально открытые купальники, включая революционные для того времени бикини, начали вытеснять громоздкие купальные костюмы, больше похожие на гимнастическое трико. В дверь истории вот-вот собиралась стучаться сексуальная революция, раскрепощение и свобода сменяли общественную чопорность, ханжество и зажатость, а молодость, энергичность и загар начали считаться признаком современности.
К 1960-м в моду вошел беспечный калифорнийский образ жизни с его серфингом, пляжным волейболом, катанием на мотороллере и прочими удовольствиями на открытом воздухе. Выгоревшие волосы и глубокий загар проложили себе дорожку даже в игрушечную индустрию — в 1972 году компания Mattel выпустила загорелую куклу Барби со светлыми прядями в шевелюре.
Тогда же появились и первые автозагары, которые помогали быстро потемнеть звездам Голливуда и тем, кого природа наградила светлым типом кожи, не склонным к загару. Изначально выпущенные для медицинских целей солярии переместились в салоны красоты, сделав загар доступным круглогодично и повсеместно.
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