Аристократизм, бикини, серфинг: когда и как загар вошел в моду

По доброй воле подставлять себя солнцу люди стали относительно недавно — вплоть до 20-х годов прошлого века чахоточная бледность считалась признаком благородства, а загар, наоборот, свидетельствовал о том, что человек много и тяжело работает, подолгу на улице, пишет журнал „Правила жизни“. Вспомним сцену из „Унесенных ветром“, где нянька ругает главную героиню за то, что та пренебрегает шалями и зонтиком: „Сколько патоки на вас извели, мисс Скарлетт!“ — ворчит она, припоминая хлопоты, с которыми пришлось отбеливать случайно „прилипший“ загар.

Занятно, что первые трещины в фундаменте моды на бледность появились с открытием возбудителя туберкулеза — эту бактерию в 1882 году открыл Роберт Кох. С этого момента идея путать аристократичность с болезненностью постепенно стала терять свою привлекательность, а здоровый румянец и свежий цвет лица, наоборот, начали цениться все больше. Однако переломный момент случился спустя 40 лет благодаря Коко Шанель — эта без преувеличения великая женщина не только переодела женщин в брюки и сделала рыбацкие тельняшки элегантными, но и ввела моду на загар. Отдыхая в 1923 году на Лазурном Берегу, она решительно отказалась прятаться под маркизами и зонтиками от солнечных лучей, отчего ее кожа приобрела естественную смуглость. Вполне ожидаемо вслед за Шанель, к которой вскоре присоединились Хемингуэй, Пикассо и другие представители богемы, загорать принялись едва ли не все модницы и модники Европы и США.

Уже к концу 1920-х производители косметики начали выпускать масла для загара, обещавшие ускоренное потемнение кожи. Первопроходцем стал Жан Пату с его Huile de Chaldée, а в середине 1930-х вышло и первое средство с солнцезащитным фильтром в составе. Реклама обещала, что продукт быстро обеспечит ровный и темный загар, одновременно защитив от ожогов.