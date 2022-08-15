Как пластическая хирургия влияет на самооценку: мнение экспертов

Низкая самооценка часто приводит пациентов на консультацию к пластическому хирургу

Причины того, что человек чувствует себя недостаточно красивым даже при объективно приятной внешности, могут быть самые разные. Детские комплексы, травля в школе, неудачи в личной жизни, сложности на работе заставляют самооценку снижаться. Нередко причиной желания изменить свой внешний вид может быть неделикатное замечание близкого человека — родителей, партнера, подруги. И вот уже девушка с от природы красивой грудью просит хирурга сделать ей пятый размер, потому что ее мужчине так нравится. Женщина с правильным, ровным носом требует его переделать, потому что подруга неудачно пошутила. Маленькой девочке мама говорила, что с такими ушами нельзя носить волосы собранными, и уже взрослая девушка продолжает прятать уши под прическами и переживает из-за них. „Если человек хочет изменить внешность, не имея для этого никаких показаний, это может говорить о внутренней неуверенности, неприятии себя, — объясняет психотерапевт Куралай Нуркадилова. — В таком состоянии можно тюнинговать себя до бесконечности, прибегая к косметологии и пластике, но результат никогда не будет удовлетворительным. Да, чаще всего пациенты счастливы и довольны результатом операции, но бывают и ситуации, когда нужно поработать не с внешностью, а с головой“.