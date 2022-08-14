Чувствуете себя одиноко? Узнайте, почему крайне важно заводить и поддерживать друзей во взрослой жизни

Как и новая привычка, завязывание новой дружбы требует времени, но как долго? По мнению Джеффри А. Холла, профессора коммуникационных исследований Канзасского университета, для того чтобы сблизиться с человеком, требуется около 200 часов. У большинства из нас нет свободных 200 часов - кто на работе, кто в школе, или у кого есть семья, о которой нужно заботиться. Но заводить новых друзей полезно для здоровья, поэтому, возможно, стоит лучше планировать свое время и завести несколько новых друзей.

Наука показывает, что дружба полезна для нашего здоровья - она увеличивает продолжительность жизни, уменьшает стресс и помогает организму лучше справляться с болезнями.

Где же можно найти новых друзей?

Во-первых, подумайте, что вас интересует и что приводит вас в восторг, и постарайтесь завести новых друзей благодаря этим занятиям. „Один из самых простых способов наладить контакт с людьми, которые могут стать вашими будущими друзьями, - это участие в групповых мероприятиях, связанных с вашими интересами“, - говорит психолог, доктор Николь Беркенс. Занимаясь тем, что вам нравится, вы с большей вероятностью найдете людей со схожими интересами, ценностями или увлечениями.

Например, вы - заядлый читатель или любите писать? Записывайтесь в книжный клуб! Или вам нравится с головой погружаться во что-то совершенно новое? Попробуйте пройти кулинарные курсы, курсы актерского мастерства или поработать волонтером в некоммерческой организации!

Кроме того, не забудьте оглядеться вокруг. Может быть, у вас есть приятный коллега на работе, с которым вы время от времени обмениваетесь словами, но еще не дошли до уровня друзей? Или сосед, которому вы машете каждое утро? В следующий раз решитесь и пригласите на кофе. Кто знает, может быть, это будет дружба века!

Источник: Health Digest