Верная теория или нет? Если мужчина доставляет вам такое удовольствие в постели, он вам не подходит

Есть два способа, как кто-то может сделать секс удивительным для вас: первый - это заботливый партнер, который многое узнал о том, что и как вам нравится, и второй - это тот, кто просто самовлюбленный нарцисс с проблемами самооценки.

Вторые - неистовые страстные любовники, одержимые вашим постоянным одобрением. Они расширяют ваши границы, доводят вас до лучших оргазмов. Они из тех людей, которые привязывают вас к кровати, начинают действовать и продолжают, пока вы не достигнете вершины. Звучит как идеальное приключение, но что бы вы ни думали и ни слышали из их уст, НЕ выходите замуж за человека, который познакомит вас с этим видом секса.

Не потому, что отличный секс - это не то, чего вы должны хотеть всегда, а потому, что такой секс - лучший секс в вашей жизни - не приходит в отношениях с эмоционально стабильным человеком. Такие люди не являются романтически зрелыми.

Однажды у меня был парень, который взял меня на свадьбу своей семьи. По дороге на свадьбу мы заехали в дом его родителей, чтобы отдохнуть. Было около 22.00, и в доме было темно. Он повернул ключ в двери, отвел меня в комнату для гостей, и у нас был самый невероятный секс.

Только утром, когда его родители представились мне, он решил упомянуть, что родители оставались дома на ночь. Я предположила, что они уже уехали в отель, где проходила свадьба... Кто это не здоровается с родителями, когда возвращается домой после долгого отсутствия? Социопат! Социопат, который подарит тебе лучший секс в твоей жизни! Тот, кто больше заботится о том, чтобы заниматься с тобой сексом в каждой комнате и в каждом здании. Они самовлюбленные нарциссы с проблемами самооценки, но секс настолько хорош, что рассудок теряется, чтобы сказать себе об этом: „Вау, это очень нездоровая ситуация в долгосрочной перспективе“.