Как отправиться в первое совместное путешествие и не расстаться? Несколько советов от психологов

Обычно пары всегда с нетерпением и особым трепетом ждут того самого первого романтичного совместного путешествия. Вот только нередко долгожданный отпуск могут омрачить внезапные неприятности. Это могут быть как небольшие недопонимания и банальный дискомфорт, так и полное непринятие бытовых привычек и ежедневной рутины своего партнера.

К счастью, вы можете заранее подготовить себя к поездке и избежать серьезного конфликта. Для этого, прежде всего, подумайте: а точно ли сейчас уже наступило подходящее время для совместного путешествия? Бывает так, что кто-то один из пары просто мечтает уже поскорее отправиться куда-то, в то время как другой пока к этому не готов. Может быть, сперва лучше провести хотя бы пару дней вместе под одной крышей?

Иногда стоит хорошенько друг друга узнать, прежде чем отправляться в долгий путь. Здесь стоит полагаться исключительно на собственные чувства и интуицию.

Скорее всего, у вас может возникнуть соблазн слишком уж романтизировать то, какой будет ваша поездка. Именно поэтому стоит заранее продумать самые необходимые аспекты, чтобы максимизировать приятные сюрпризы и минимизировать потрясения. Так, специалисты по отношениям советуют провести предварительную беседу, чтобы ответить на вопросы из универсального для каждой пары списка.

1) Что бы вы оба хотели получить от отдыха?

2) Какие будут условия для сна? Будете ли вы спать в одной кровати или в отдельных комнатах?

3) Кто будет платить и хотите ли вы разделить расходы?

4) Есть ли что-то, что неприемлемо для каждого из вас?

5) Какими развлечениями хотел бы заняться каждый из вас?

6) Какая одежда необходима? Вы собираетесь провести время, посещая лишь пляжи и рестораны, или все-таки планируете активный отдых?

7) Какие места вы хотите посетить за весь период поездки?