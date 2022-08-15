Гороскоп на неделю с 15 по 21 августа 2022

Большинство Близнецов третья неделя августа порадует, особенно это касается материальной сферы. Приобретение новых ресурсов и приоритетов, конкретных благ, возможность получить что-то ценное. И не важно, новый ли это опыт, финансовый успех или духовное обогащение — Близнецы смогут извлечь пользу из всего. Новые знакомства обернутся дружбой для многих Близнецов, а одинокие представители этого знака смогут, наконец, завязать перспективные отношения. Здоровье не доставит проблем, а хорошее настроение будет превалировать всю неделю.

Тельцы будут большую часть своего времени посвящать делам, связанным с семьей и родственниками. Могут возникнуть вопросы в связи со вступлением в наследство, недвижимостью, землей или ремонтом. Чувство уверенности и радость от достижений будут ведущими эмоциями Тельцов в текущий период. Омрачить его не смогут даже мелкие проблемы на работе ближе к концу недели. Нежелание что-то менять, состояние умиротворения и покоя очень свойственно большинству Тельцов, и они будут наслаждаться им всю неделю. При этом Тельцам все-таки не стоит забывать, что стагнации часто предшествует самоуверенность и спокойствие, а также нежелание видеть что-то, кроме того, что приносит удовольствие и стабильность.

Овнам третья неделя августа принесет две взаимоисключающие тенденции — кто-то из них будет работать буквально до упаду, а кто-то, наоборот, даст полную волю своей лени. Новые дела и проекты в этот период начинать точно не стоит. Многие из Овнов столкнутся с проявлением хитрости, мелких пакостей и даже подлости на работе со стороны своих коллег-недоброжелателей, а Овны-начальники — с низким качеством работы и непрофессионализмом сотрудников. Все это заставит Овнов задуматься, насколько правильно ими была выбрана профессия или сфера деятельности? И стоит ли продолжать такие проблемные проекты и далее? В конце недели ситуация начнет выправляться, особенно для тех, кто не пошел на поводу у своей лени и беззаботности, а, отбросив сомнения, продолжил „делать, что должен“.

Рак

Ракам предстоит сложная неделя, что связано, в первую очередь, с излишней консервативностью и традиционностью этого знака. Схемы и сценарии, свойственные типичным Ракам, вдруг перестанут работать. Обычные и обкатанные способы решения проблем дадут сбой. И Раки окажутся в состоянии, которое для них похуже всякого стресса, — нужно будет поступать нетрадиционным способом, играть не по правилам, искать обходные пути и идти на сделку с собственными убеждениями. Советы и рекомендации от уважаемых и авторитетных для Раков людей тоже не принесут желаемого результата. Выиграют те Раки, которые смогут суметь перестроиться, начав применять нетипичные для себя методы или совершая нестандартные поступки.

Лев

Львам стоит взять тайм-аут и понять, что форсирование событий, конфронтация и борьба сейчас ничего конструктивного в жизнь не принесут. Да, энергии у Львов много, она бьет через край, и ей сопутствуют нетерпение, повышенная активность, желание действовать. Сейчас лучше заняться планированием своих действий, на время „уйти с поля боя“, немного успокоиться и отрешиться от волнующих вопросов и ситуаций. Это позволит посмотреть на все со стороны и принять правильное решение. В противном случае, уже в конце недели организм начнет истощаться, навалится усталость и апатия, и Львы станут уязвимы для разного рода негативных воздействий извне.

Дева

Состояние Дев в третью неделю августа будет чем-то сродни с состоянием Львов. С той лишь разницей, что перенесут его Девы гораздо безболезненнее и спокойнее. Большинство типичных Дев вполне разумно потянет на одиночество, желание побыть в некоторой добровольной изоляции от своего окружения, что-то переосмыслить и решить. Состояние, когда „ничего не происходит“, подействует на Дев исцеляющим образом — новый период они встретят собранными, уверенными, знающими, чего они хотят и как этого будут достигать.

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