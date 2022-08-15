Гороскоп на неделю с 15 по 21 августа 2022
Начало третьей недели августа будет отчасти продолжением предыдущей в плане основных тенденций и событий. Отдельно нужно отметить оппозицию Солнца и Сатурна до 17 августа включительно, которая может обострить проблемы „отцов и детей“, как в рамках обычной семьи, так и в рамках социальной сферы государств и стран. В этот период желательно снизить социальную активность, побольше отдыхать. Для большинства из нас это — период проявления терпения и самодисциплины в тех сферах жизни, которыми в гороскопе управляет созвездие Рака, пишет журнал Marie Claire.
Овен
Овнам третья неделя августа принесет две взаимоисключающие тенденции — кто-то из них будет работать буквально до упаду, а кто-то, наоборот, даст полную волю своей лени. Новые дела и проекты в этот период начинать точно не стоит. Многие из Овнов столкнутся с проявлением хитрости, мелких пакостей и даже подлости на работе со стороны своих коллег-недоброжелателей, а Овны-начальники — с низким качеством работы и непрофессионализмом сотрудников. Все это заставит Овнов задуматься, насколько правильно ими была выбрана профессия или сфера деятельности? И стоит ли продолжать такие проблемные проекты и далее? В конце недели ситуация начнет выправляться, особенно для тех, кто не пошел на поводу у своей лени и беззаботности, а, отбросив сомнения, продолжил „делать, что должен“.
Телец
Тельцы будут большую часть своего времени посвящать делам, связанным с семьей и родственниками. Могут возникнуть вопросы в связи со вступлением в наследство, недвижимостью, землей или ремонтом. Чувство уверенности и радость от достижений будут ведущими эмоциями Тельцов в текущий период. Омрачить его не смогут даже мелкие проблемы на работе ближе к концу недели. Нежелание что-то менять, состояние умиротворения и покоя очень свойственно большинству Тельцов, и они будут наслаждаться им всю неделю. При этом Тельцам все-таки не стоит забывать, что стагнации часто предшествует самоуверенность и спокойствие, а также нежелание видеть что-то, кроме того, что приносит удовольствие и стабильность.
Близнецы
Большинство Близнецов третья неделя августа порадует, особенно это касается материальной сферы. Приобретение новых ресурсов и приоритетов, конкретных благ, возможность получить что-то ценное. И не важно, новый ли это опыт, финансовый успех или духовное обогащение — Близнецы смогут извлечь пользу из всего. Новые знакомства обернутся дружбой для многих Близнецов, а одинокие представители этого знака смогут, наконец, завязать перспективные отношения. Здоровье не доставит проблем, а хорошее настроение будет превалировать всю неделю.
Рак
Ракам предстоит сложная неделя, что связано, в первую очередь, с излишней консервативностью и традиционностью этого знака. Схемы и сценарии, свойственные типичным Ракам, вдруг перестанут работать. Обычные и обкатанные способы решения проблем дадут сбой. И Раки окажутся в состоянии, которое для них похуже всякого стресса, — нужно будет поступать нетрадиционным способом, играть не по правилам, искать обходные пути и идти на сделку с собственными убеждениями. Советы и рекомендации от уважаемых и авторитетных для Раков людей тоже не принесут желаемого результата. Выиграют те Раки, которые смогут суметь перестроиться, начав применять нетипичные для себя методы или совершая нестандартные поступки.
Лев
Львам стоит взять тайм-аут и понять, что форсирование событий, конфронтация и борьба сейчас ничего конструктивного в жизнь не принесут. Да, энергии у Львов много, она бьет через край, и ей сопутствуют нетерпение, повышенная активность, желание действовать. Сейчас лучше заняться планированием своих действий, на время „уйти с поля боя“, немного успокоиться и отрешиться от волнующих вопросов и ситуаций. Это позволит посмотреть на все со стороны и принять правильное решение. В противном случае, уже в конце недели организм начнет истощаться, навалится усталость и апатия, и Львы станут уязвимы для разного рода негативных воздействий извне.
Дева
Состояние Дев в третью неделю августа будет чем-то сродни с состоянием Львов. С той лишь разницей, что перенесут его Девы гораздо безболезненнее и спокойнее. Большинство типичных Дев вполне разумно потянет на одиночество, желание побыть в некоторой добровольной изоляции от своего окружения, что-то переосмыслить и решить. Состояние, когда „ничего не происходит“, подействует на Дев исцеляющим образом — новый период они встретят собранными, уверенными, знающими, чего они хотят и как этого будут достигать.
Весы
Эмоции и неудовлетворенные желания не позволят многим Весам реализовать давнее желание оставить свою прошлую жизнь позади. Например, некоторым Весам не удастся развязать узел уже изживших себя отношений. При этом у многих представителей этого знака появится реальная возможность сменить свою сферу деятельности, получить ценный подарок от близких людей или завязать новые романтические отношения, изменить свою жизнь. Воспользуются ли Весы этой возможностью, зависит от каждого конкретного представителя этого знака.
Скорпион
Третья неделя августа погрузит Скорпионов в сферы, связанные с работой, учебой, финансовыми делами и доходами. Важно не упустить момент и не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Прокрастинаторы проиграют. У трудолюбивых и ответственных представителей этого знака появятся хорошие шансы начать новый проект, улучшить материальную сферу, начать осваивать новую профессию. Ставить перед собой реальные цели и методично к ним двигаться — лучший совет на текущий период для Скорпионов. Цели могут быть любыми, начиная от сугубо материальных и заканчивая романтическими.
Стрелец
Стрельцы погрузятся в семейные дела и заботы, бытовые ситуации и материальную сферу жизни. Дети и связанные с ними проблемы тоже заставят уделить им большое количество внимания и времени. Могут возникнуть вопросы, связанные с ремонтом, приобретением имущества или переездом. Возможно, придется начать готовиться и активно участвовать в семейных торжествах, принимать гостей или самим наносить визиты родным. Стрельцы, пока не связанные узами брака, начнут задумываться или уже всерьез планировать семейную жизнь, тем более, что поблизости окажется много позитивных примеров в виде счастливых семейных пар. Эмоциональное состояние Стрельцов будет достаточно гармоничным и поможет благополучно преодолеть мелкие проблемы этого периода.
Козерог
Козероги встретят начало недели в состоянии динамического равновесия. Оно не устойчиво, будет заставлять нервничать, но оно будет. Многочисленные ситуации контроля нескольких дел одновременно — проектов, отношений, целей и задач — внешняя суматоха, затруднения и путаница будут достаточно успешно компенсироваться внутренней собранностью Козерогов, которая поможет эффективно справляться со всеми сложностями в этот непростой период. От Козерогов потребуются все их навыки и опыт, чтобы поддерживать свои дела на должном уровне. Меркурий будет делать акцент на поездках, встречах, большом объеме деловых бумаг и корреспонденции, а также предоставит возможность расширить сферу своего влияния на профессиональном поприще или даже поменять место работы.
Водолей
Беззаботность, нежелание концентрироваться на той или иной проблеме, избегание всего унылого и мрачного охватит Водолеев в начале недели. Скорее всего, это — всего лишь защитная реакция Водолеев, которые начнут испытывать неуверенность в своих предыдущих действиях и решениях. Возможно, что вдохновение и энтузиазм просто на время покинули Водолеев, а следом за ними придет уверенность в себе и своих силах. Вместо того, чтобы увиливать, Водолеям стоит проанализировать свои эмоции, сделать небольшую передышку и продолжать тенденции предыдущей продуктивной недели августа. Тем более, что здоровье порадует, а легкие физические нагрузки будут дополнительным помощником для приведения своих эмоций в порядок.
Рыбы
У Рыб продолжатся тенденции предыдущей недели августа, но в несколько более мягкой и легкой форме. К тому же акценты будут смещены в сторону привлечения к себе внимания — друзей, родственников и любимых людей. Рыбы вдруг остро ощутят недостаток любви, эмоций со стороны своих близких. И лучшим способом привлечь к себе внимания посчитают дурашливое поведение, неразумные поступки и нелепые выходки. Но к материальной сфере жизни эта тенденция отношения иметь не будет. Здесь как раз все достаточно неплохо — доходы стабильны, перспективы многообещающие, премии и бонусы принесут радость.