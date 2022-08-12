В чем заключается искусство пить пиво?
Лето в самом разгаре, а пиво – одно из самых популярных напитков для утоления жажды. Прогноз на август обещает жаркую погоду, поэтому нам всем не помешает освежиться. Как лучше всего это сделать?
Теперь у всех любителей пива есть повод для радости – встречайте Дни пива! С 12 по 15 августа Maxima приглашает всех любителей пива, чтобы в рамках рекламной кампании открыть для себя новые сорта, а также приобрести свой любимые марки пива по выгодной цене. Фанаты A.LE COQ и Saku будут сейчас в особенном восторге, красные ценники ассортимента этих производителей порадуют каждого любителя пива. На выбор есть как различные светлые пилснеры, так и всевозможные портеры. В списке крафтового пива можно найти продукцию таких эстонских производителей, как Purtse, Peenjoogivabrik Nudist и Põhjala. Выбор импортного пива включает популярные сорта пива Leffe, Guinness, Carlsberg, Tuborg и Warsteiner. В ассортименте безалкогольного пива можно найти различное ароматизированное пиво Clausthaler. Каждый может найти свой любимый вид по особенно выгодной цене, и чем больше магазин, тем больше выбор.
Подавать пиво – это не просто открыть бутылку и протянуть ее другу: светлое и темное пиво требуют разной температуры подачи, техники наливания и даже бокалов. А чтобы сохранить звание специалиста по пиву в своей компании, стоит пробовать новые пивные коктейли. Жизнь полна вкусов!
Прямо из бутылки или из стакана?
Первое золотое правило любителя пива – важно подавать его с пенной шапкой! Пиво всегда нужно подавать в емкости из натурального материала, в идеале из стекла, но подойдет и дерево или керамика.
Светлое пиво обычно подают в высоких узких стаканах или пивных кружках, темное рекомендуется подавать в бокале с широким дном, сужающимся кверху.
Чтобы лучше подчеркнуть вкус пива, его обязательно стоит подавать в холодном бокале.
Как наливать?
Светлое пиво наливайте спокойно, держа стакан под углом 45 градусов и направляя струю пива в среднюю часть внутренней части стакана. Когда стакан будет заполнен наполовину, выпрямите его и продолжайте наливать, пока пенная шапка не достигнет края стакана. Темное пиво можно наливать прямо на дно стакана, при обильном пенообразовании держите стакан под небольшим углом.
При какой температуре?
Идеальная температура составляет 10-15 градусов. Светлое пиво может быть прохладнее, темное пиво – немного теплее. Но не переусердствуйте с охлаждением – слишком холодное пиво теряет большую часть своих вкусовых качеств.
Не кладите пивные бутылки горизонтально, а всегда держите их вертикально. Таким образом напиток не будет соприкасаться с крышкой.
Как пить?
Пейте пиво маленькими глотками. Чтобы удовольствие длилось дольше, не выпивайте пиво слишком быстро.
Теперь, когда с подачей все понятно, следующий уровень пивного эксперта – это приготовление новых пивных коктейлей.
Чтобы попробовать все эти рецепты по доступным ценам, стоит посетить магазины Maxima с 12 по 15 августа во время Дней пива, в течение которых действуют мегаскидки на весь ассортимент пива.
Светлое пиво + лимонад
Мы знаем его под названием Radler, но теперь пришло время самому приготовить освежающий летний коктейль.
Для более мягкого вкуса рекомендуем смешать светлое пшеничное пиво и Valge Klaar. Тогда напиток не будет таким сладким. Если вы предпочитаете более сладкие напитки, попробуйте приготовить коктейль с лимонадом Limpa. Пропорции простые – половина одного и половина другого. Не забудьте добавить лед, который подчеркнет вкус и придаст приятную летнюю свежесть.
На данный момент на прилавках Maxima вы найдете и другие лимонады со скидкой, которые можете использовать для улучшения рецептов и придания им лучших вкусовых качеств.
Светлое пиво + томатный сок
Кто же не знает знаменитый коктейль „Кровавая Мэри“? Теперь попробуйте приготовить этот коктейль с пивом. Результат такой же приятный. Для того чтобы в коктейле было достаточно остроты, замените перец соусом табаско. Вкусовой нюанс будет совершенно другим!
Подавайте со стеблем сельдерея и доброжелательной улыбкой.
Безалкогольное пиво и яблочный сок
Нельзя забывать и о тех в компании, кто не употребляет алкоголь.
Яблочный сок и светлое пшеничное пиво – идеальное сочетание – мягкое, свежее и охлаждающее. Смешайте ингредиенты 1:1, обязательно добавьте лед и подавайте с ломтиком яблока.
Результат будет идеальным. Наслаждайтесь!
Внимание! Вы имеете дело с алкоголем. Алкоголь может нанести вред вашему здоровью.
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