В чем заключается искусство пить пиво?

Теперь у всех любителей пива есть повод для радости – встречайте Дни пива! С 12 по 15 августа Maxima приглашает всех любителей пива, чтобы в рамках рекламной кампании открыть для себя новые сорта, а также приобрести свой любимые марки пива по выгодной цене. Фанаты A.LE COQ и Saku будут сейчас в особенном восторге, красные ценники ассортимента этих производителей порадуют каждого любителя пива. На выбор есть как различные светлые пилснеры, так и всевозможные портеры. В списке крафтового пива можно найти продукцию таких эстонских производителей, как Purtse, Peenjoogivabrik Nudist и Põhjala. Выбор импортного пива включает популярные сорта пива Leffe, Guinness, Carlsberg, Tuborg и Warsteiner. В ассортименте безалкогольного пива можно найти различное ароматизированное пиво Clausthaler. Каждый может найти свой любимый вид по особенно выгодной цене, и чем больше магазин, тем больше выбор.

Подавать пиво – это не просто открыть бутылку и протянуть ее другу: светлое и темное пиво требуют разной температуры подачи, техники наливания и даже бокалов. А чтобы сохранить звание специалиста по пиву в своей компании, стоит пробовать новые пивные коктейли. Жизнь полна вкусов!

Прямо из бутылки или из стакана?

Первое золотое правило любителя пива – важно подавать его с пенной шапкой! Пиво всегда нужно подавать в емкости из натурального материала, в идеале из стекла, но подойдет и дерево или керамика.

Светлое пиво обычно подают в высоких узких стаканах или пивных кружках, темное рекомендуется подавать в бокале с широким дном, сужающимся кверху.

Чтобы лучше подчеркнуть вкус пива, его обязательно стоит подавать в холодном бокале.

Как наливать?