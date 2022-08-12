Несколько неочевидных признаков, что ваша кожа стареет

Тренер по естественному омоложению Марина Колягина рассказала порталу WMJ, какие изменения предательски выдают возраст и как им противостоять.

Опускаются уголки глаз, надбровных дуг и губ, лицо выглядит более хмурым и уставшим

Виновник — коллаген, который с каждым годом все меньше и меньше вырабатывается в нашем организме. Именно он отвечает за эластичность и упругость кожи. Мышцы становятся слабее, лицо поддается силе гравитации и обвисает.

Губы теряют влагу и объем — становятся тоньше и меньше. А также тускнеет их природный оттенок

Сухость губ появляется из-за недостатка коллагена, а также из-за гормональной перестройки и дефицита микроэлементов. Последние приводят еще и к ухудшению тонуса тканей и бледности кожи губ.

„Треугольник молодости“ меняет свое положение

Визуально представить треугольник легко: в молодости вершина — это подбородок, а основание — линия лба. С возрастом треугольник переворачивается на 180°. Если в первом случае лицо с четкими линиями, плавными переходами и острым углом нижней челюсти, то во втором — появляются носогубные складки, брыли, а овал теряет свою четкость.

„Треугольник молодости“ — это та самая форма лица, за которой гонятся пациенты пластических хирургов и косметологов. Но для этого есть более безопасные способы. Например, фейсбилдинг.