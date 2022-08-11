13 августа — вечер музыки и красоты „Женщина, как вдохновение“

Хеле-Май поделится увлекательными историями о женщинах, повлиявших на творчество великих композиторов. Мы узнаем, создание каких бессмертных музыкальных шедевров было вдохновлено Женщиной. Лектор поможет нам научиться слушать музыку более внимательно и обращать внимание на тонкие детали музыкального языка.

„Музыка — самое совершенное из искусств — этот невидимый, но универсальный язык, который понятен всем, независимо от национальности, возраста и убеждений. Для меня музыка — это и любовь моей жизни, и моя профессия, это мир, в котором я живу с детства“, — комментирует Хеле-Май Пообус.

„Такая родилась мысль — проводить музыкальные вечера духовной красоты. Мы планируем проводить такие вечера, чтобы дать людям возможность послушать свою душу, взять паузу от всего негативного, что происходит сегодня. В наше время это особенно актуально. Это будет красивый вечер для очень ограниченного количества слушателей“, — рассказывает певица и преподаватель Оксана Эрради.

В течение вечера вас ждут шампанское, лёгкие закуски, прекрасное общение и особенный розыгрыш от Bellapierre Cosmetics, Nanoasia и Athos!

Вечер состоится по адресу Ластекоду 23. Начало 13 августа в 17:00. А 28 августа в то же время вечер будет повторён на эстонском языке.

Регистрация по адресу mineral.project@gmail.com или телефону 55500495.

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